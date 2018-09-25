Sağlıklı gelecek, sağlıklı küçüklerle gelecek

Dr. Dilara Bulut, bu dönemde çocukların özendirici reklamların tesiriyle yüksek kalorili yiyecek ve içecekleri aşırı tüketerek kötü beslendiğini söyledi. Çocuklarda görülen şişmanlığın fizikî ve psikolojik sıkıntılara sebep olabileceğini vurgulayan Dr. Bulut, “Okul çağındaki çocuklarda görülen şişmanlık, insülin direnci, diyabet, karaciğer yağlanması gibi metabolik hastalıklara sebep olabilirken, bunun yanı sıra özgüven eksikliği, kaygı ve yaşıtlarıyla iletişimde de sıkıntılara sebebiyet vermektedir. Bu güven eksikliği çocukların okul başarısını da etkilemektedir” dedi

Çocuklarda aşırı kilonun ve obezitenin değerlendirilmesinde beden kitle indeksi (BKİ) kullanıldığını belirten Dr. Bulut, abdominal yağlanmanın ise bel çevresi ve bel/boy oranı kullanılarak yapıldığını söyledi. Dr. Bulut, “Evinizde bulunan mezura ile çocuğunuzun bel çevresini ve boyunu ölçmek oldukça pratik bir yöntemdir. Çocuklarda bel/boy değeri 0.5 ve üzeri ise çocuğunuzun mutlaka bir çocuk doktoru ve diyetisyenle değerlendirilmesi gerekmektedir” şeklinde konuştu.

“Sağlıklı geleceğe sahip olmak için, bugünün küçüklerini sağlıklı yetiştirmeliyiz” ifadelerini kullanan Dr. Dilara Süngü Bulut, “Okul çağındaki çocuklarda şişmanlığın önlenebilmesi için aileler, doktorlar ve öğretmenler el ele vermeli” diye konuştu.