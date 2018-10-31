Sağlıklı Hayat Merkezi hızla yükseliyor

Bursa'nın Gürsu ilçesinde Sağlıklı Hayat Merkezi'nin inşaatı devam ediyor.

Gürsu Belediyesi'nce alt yapı çalışmaları yapılan alan üzerine Sağlık Bakanlığı'nca inşa edilen Sağlıklı Hayat Merkezi'nin 2019 Mart ayında tamamlanması planlanıyor. 689 metrekare arsa üzerine 5 milyon 500 bin TL maliyetle inşa edilmesi planlanan merkez, Aile Sağlığı Merkezi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü olmak üzere üç bölümün yer alacağı 4 kattan oluşacak. Meclis üyeleri ve AK Parti İlçe yöneticileriyle birlikte inşaat çalışmalarını inceleyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “İlçemize yaptığımız sağlık yatırımlarımızla, uzun yıllar Gürsu'nun sağlık alanındaki ihtiyacına cevap verecek hizmetleri kazandırmış olduk. Merkezimiz, hemşehrilerimizin sağlık alanındaki ihtiyaçlarına cevap verecek” dedi.

Sağlıklı Hayat Merkezi'nde enjeksiyon ve pansuman odası, sigarayı bırakma birimi, okul sağlığı birimi, çocuk gelişimi birimi, diyetisyen, ağız ve diş sağlığı birimi, ketem odası, üreme sağlığı odası, fiziksel aktivite koçu, sosyal hizmet uzmanı, psikolojik danışmanlık, aşı odası, sorumlu hekim odası, teknisyen odası, bay bayan spor salonu, sağlıklı beslenme mutfağı, genel bilgilendirme birimi, mamografi, kan alma, laboratuar, röntgen ve usg bölümleri yer alacak.

Aile hekimlerinin hizmet vereceği Aile Sağlığı Merkezi'nde ise poliklinik odası, eğitim salonu, tıbbi müdahale odası, bebek izlem odası, gebe izlem odası bulunacak.

İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün de hizmet vereceği Sağlıklı Hayat Merkezi'nin 24 Mart 2019 tarihinde tamamlanması planlanıyor.