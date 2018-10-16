Sağlıklı Kentler'den Bursa'ya 2 ödül

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin düzenlediği 2018 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Ödülleri yarışmasında 2 ödül birden kazandı.

Her yıl büyük bir katılımla düzenlenen yarışmaya bu yıl birliğe üye 32 belediyeden 91 başvuru oldu. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından Kadıköy Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen ödül törende; çevreden eğitime, sağlıktan sosyal hizmetlere kadar geniş bir alanda yatırımlarına devam eden Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne 2 ödül birden verildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Sorumluluk kategorisinde Bilgi İşlem Dairesi koordinasyonunda yürütülen ‘Sevgi Çipi' projesiyle ve Sağlıklı Yaşam Kategorisinde Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda sürdürülen ‘Gençlik ve Aile Destek Merkezi' projesiyle ödül almaya hak kazandı.

Ödüller Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından düzenlenen “Aktif Yaşlanma” konusundaki konferansta takdim edildi. Ödül törenine Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Aka, Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Düşünsel Şentürk, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Kemal Alioğlu, Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlıklı Şehirler Projesi Koordinatörü, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Nalan Fidan ve proje ekibi katıldı.

Bağımlılığın biopsikososyal bir hastalık olduğundan yola çıkarak alkol ve madde kullanım bozukluğu yaşayan ve bu konuda destek almak isteyen bağımlılar ile durumdan etkilenen bağımlı yakınlarına danışmanlık-terapi hizmeti verme maksadıyla faaliyet gösteren ‘Gençlik ve Aile Destek Merkezi' projesi ile zihnî engelli ve alzheimer hastası vatandaşlara yönelik daha güvenli gezme ve günlük faaliyetlerini gerçekleştirme imkânı sağlayan “Sevgi Çipi” projelerinin başarısı alınan ödüllerle taçlanmış oldu.