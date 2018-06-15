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15 Haziran 2018 10:38

Sağlıklı nefes için estetik burun

Burun fonksiyonel ve estetik bir organ olduğunu belirten Medicana Bursa Hastanesi Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op.

Sağlıklı nefes için estetik burun

15 Haziran 2018 10:38

Dr. Mustafa Hasdemir, sağlıklı bir nefes için burun estetiğinin önemli olduğunu söyledi.


Burnun nefes alma sırasında havayı ısıttığını, nemlendirdiğini ve filtre ettiğini belirten Medicana Bursa Hastanesi Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı


Op. Dr. Mustafa Hasdemir, “Hava yolları tıkanık olanlarda rahat uyuyamama, yorgun uyanma, sinirlilik ve uyku apnesi gibi semptomlar görülür. Burun, yüze ilk bakıldığında dikkat çeken ve yüzün karakteriztik görünümünde önemli bir paya sahiptir. İlk görüşmede hastanın şikayetleri dinlenir. Travma alıp almadığı, ameliyat olup olmadığı, nefes şikayetleri olup olmadığı değerlendirilir. Burun kemeri, burun ucu, burun kanatları, burun derisi ve burun eğrilikleri değerlendirilir. Daha sonra yüz değerlendirmesi yapılarak burun dudak açısı, burun yüz ilişkisi, burun göz ilişkisi ve alın ilişkisi değerlendirilerek hastanın yüzüne yakışan burun tasarlanır. Hava yolu muayenesi yapılır. Hava yolunu tıkayan yumuşak dokular kemikler ve kıkırdaklar değerlendirilir. gerekirse bilgisayarlı tomogrrafi çekilir. Erkek ve kadın burnu farklı özellik gösterir. Çok kalkık ve kavisli burun erkekte arzu edilmeyen feminen bir görüntüye sebep olabilir” dedi.


Burun ameliyatları açık veya kapalı teknikle yapılabildiğini belirten Op. Dr. Mustafa Hasdemir, “Yaklaşık 3 saat sürer. Burun havayolları açılır-düzeltilir, kemer düzeltilir, burun ucu şekillendirilir, burun kanatları desteklenir. Tampon ve atel konularak operasyon sonlandırılır. Hasta ameliyattan 4 saat sonra beslenebilir. İlk gece soğuk uygulama yapılır. Hasta bir gün sonra taburcu edilebilir. İkinci gün tampon çekilir. Yaklaşık 1 hafta sonra ateli ve bandları çıkarılır. Hasta 10. gün rahatlıkla sosyal hayatına şişine ve okuluna dönebilir. Hastanın göz lük takmasına 3 ay sonra izin verilir” şeklinde konuştu.




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