’Sağlıklı Tayfa, Rafadan Tayfa’ rüzgârı

Yıldırım Belediyesi Bayrak Alanı’ndaki müzikalde, sevilen çizgi film Rafadan Tayfa Yıldırımlı çocuklarla bir araya geldi. Çocuk ve gençlere yönelik sağlıklı yaşamın teşvik edilmesi maksadıyla düzenlenen müzikalde, minikler, çizgi film karakterlerinden sağlıklı beslenme ve hijyenle ilgili bilgiler öğrendi. Gösteride minikler hep bir ağızdan Rafadan Tayfa’nın sevilen şarkılarını söyledi. Çocukların eğlencesine anne ve babaları da ortak oldu. Rafadan Tayfa ekibinin anne ve babalar için hazırladığı yarışmalarda büyükler kıyasıya mücadele ederken, ortaya renkli görüntüler çıktı. Ayrıca çocuklara ağız-diş sağlığı setleri ve broşürler dağıtıldı.