Sağlıkta kalite büyükşehirle artıyor

Bursa'nın ulaşım ve altyapı meselelerinin yanında sağlık ve eğitim alanlarında da projeleri bir bir hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım'da yapımı süren Aile Sağlığı Merkezi ile ilçeye sağlık alanında rahat bir nefes aldıracak.

Bursa'da ulaşımdan sosyal donatı alanlarına, altyapıdan kültürel faaliyetlere kadar birçok alanda projelerini sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, sağlık alanında da önemli bir hizmeti hayata geçirmeye hazırlanıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına geçtiğimiz yıl başlanan Yıldırım Aile Sağlığı Merkezi, Ekim ayının sonunda hizmete girecek. Toplam 900 metrekare inşaat alanına sahip olan ve 300 metrekarelik bir alanda inşa edilen Yıldırım Aile Sağlığı Merkezi, bodrum dahil 3 kat olarak inşa edildi. Tamamlanma aşamasındaki binada, 6 adet muayene odası, 3 adet aşı bebek-izlem odası, 1 adet emzirme odası, 1 adet laboratuvar, 2 adet acil müdahale odası, 2 adet gebe izlem odası, 1 adet eğitim odası, 1 adet personel odası bulunuyor. Bunların yanında 2 bay, 2 bayan ve 2 engelli tuvaleti, 1 mutfak ve kat ofisi, 1 adet rezerv odası, 1 adet temizlik odası ve 5 araçlık otopark bulunuyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, AK Parti İlçe Başkanı Oktay Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, mahalle muhtarı ve yetkililerle birlikte Yıldırım Aile Sağlığı Merkezi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi. Yıldırım'da insanlara şifa dağıtacak olan merkezi Ekim ayı sonu gibi hizmete alacaklarını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, açılış öncesinde çevre düzenlemesi ve etrafın daha verimli kullanılması noktasında istişarelerde bulunduklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öngörüsüyle artık Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin sağlık ve eğitim başta olmak üzere birçok alanda kamuya destek verdiğini hatırlatan Başkan Aktaş, “Yıldırım Belediyesi 4,5 yılda 19 tane sağlık kurumunun yapımına öncülük etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin de 17 ilçede sağlık ve eğitimle alakalı yürüttüğü projeler var. Bu çalışmalar artarak devam ediyor. Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışmalar geçtiğimiz Eylül ayında başladı. Bir yıllık süre zarfında da tamamlamış olacağız. Binanın birinci katında Aile Sağlık Merkezi, ikinci katında Verem Savaş uygulaması hayata geçirilecek. Bu kullanımla beraber etrafta bir hareketlilik olacaktır. Bu konuda neler yapabileceğimizi konuştuk. Onları da hallederek ilçemize şifa dağıtan bir mekanı kazandırmak istiyoruz. Yaklaşık 1 milyon 645 bin TL'ye mal olan yapının mahallemize katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.