Sağlıkta Yıldırım farkı

Bir başhekimin kontrolünde 15 doktor ile 7 branşta faaliyet gösteren Yıldırım Belediyesi Tıp Merkezi’nde, 11 poliklinikte hafta içi günde 950, hafta sonu ise 350 kişiye sağlık hizmeti veriliyor. Merkezi ziyaret eden Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, insan sağlığının her şeyden önce geldiğinin altını çizerek, “Tıp merkezimiz, alanında uzman kadrosu ile vatandaşlarımıza daha iyi ve daha kaliteli hizmet vermeyi ilke ediniyor. Maksadımız modern tıbbi imkanlarla ile Yıldırımlıları sağlığına en kısa sürede kavuşturmak” dedi.

Edebali, “İlçemizde sağlık hizmetinin ulaşmadığı vatandaşımız kalmayacak. Sağlıkta ulaşılabilir olmak son derece önemli. Asli görevimiz olmadığı halde sağlık hizmetlerine paydaş olmak bizi diğer belediyelerden ayrı duruma getiriyor. Mutlu bir toplum ancak sağlıklı bireyler ile oluşturulabilir” ifadelerini kullandı. Türkiye’de tıp merkezi olan 5 belediyeden birisiyiz. İnsanlarımızın en önemli ihtiyaçları sağlık. Uzman kadrosu, modern donanımıyla Tıp Merkezi’miz, ilçemizde sağlık alanında önemli bir açığı kapatıyor” diye konuştu.