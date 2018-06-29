Sağlıkta ‘Yıldırım’ hizmet

Yıldırım Belediyesi, sağlık yatırımlarıyla ilçede önemli hizmetler yürütüyor. Yıldırımlılara şifa dağıtan Yıldırım Tıp Merkezi 2018 yılının ilk altı ayında 86 bin 151 vatandaşa poliklinik hizmeti verirken, bin 925 radyolojik, 10 bin 480 laboratuvar tetkik yapıldı. Aynı dönemde bin 918 hastanın nakli sağlanırken, bin 420 de cenaze nakli yapıldı. Dahiliye polikliniğinde 6 bin 862, çocuk polikliniğinde 11 bin 426, kadın doğum polikliniğinde 6 bin 634, diş polikliniğinde 3 bin 549, KBB polikliniğinde 6 bin 962, göz polikliniğinde 7 bin 989 ve acil polikliniğinde 33 bin 802 hastaya hizmet verildi.

Tıp Merkezi’nin haricinde Millet ve Yediselviler Aile Sağlığı Merkezleri ve mahalle konaklarındaki aile hekimlikleriyle insan sağlığına doğrudan katkı sağlayacak çalışmalar yürüttüklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Tıp merkezimiz, alanında uzman kadrosu ile vatandaşlarımıza daha iyi ve daha kaliteli hizmet vermeyi ilke ediniyor. Maksadımız modern tıbbî cihazlar ile Yıldırımlıları sağlığına en kısa sürede kavuşturmak. Yatırımın en büyüğünü insan sağlığına yapılan yatırım olarak görerek sağlık merkezlerimize yenilerini ekliyoruz. İlçemizin en kalabalık nüfusuna sahip bölgesi olan Millet Mahallesi’nde hizmete giren aile sağlığı merkezimiz ile önemli bir eksikliği giderdik. Öte yandan Yediselviler, Sıracevizler ve Mehmet Akif Ersoy mahallelerinin ortak noktası olan bölgeye aile sağlığı merkezi kazandırarak vatandaşlarımızın yürüme mesafelerinde sağlık hizmetine ulaşmalarını sağladık. Mahalle konaklarımızı hemşehrilerimizin ihtiyacına göre dizayn ederken, gelen talebe göre aile hekimliklerine yer veriyoruz. İlçemiz sınırları içerisinde yaşayıp, hizmetin ulaşmadığı vatandaşımız kalmayacak. Mutlu bir toplum ancak sağlıklı bireyler ile oluşturulabilir” ifadelerini kullandı.