Şah damarından ameliyat oldu gözündeki perde açıldı

52 yaşındaki Aydın Yılmaz 1 yıl önce felç geçirerek, konuşması bozuldu, sol gözüne perde indi. Sol bacağı da olmayan talihsiz adam hayata küstü. Tavsiye üzerine VM Medical Park Bursa Hastanesi’ne giden Yılmaz’ın ağ ve sol şah damarında tıkanıklar olduğu tespit edildi. Sol şah damarının neredeyse yüzde 99’unun tıkanık olduğunu fark eden doktorlar, Yılmaz’ın ameliyat edilmesi gerektiğini dile getirdi. VM Medical Park Bursa Hastanesi’nde Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Osman Tiryakioğlu tarafından ameliyat edilen Yılmaz’ın sol şah damarı açıldı. Narkozun etkisinden sonra gözündeki perde kalktı ve konuşması düzeldi.

Çok mutlu olduğunu söyleyen 2 çocuk babası Aydın Yılmaz, "2017 senesinde felç geçirdim. 15-20 gün kadar hastanede kaldım sonra kendime geldim. Felç geçirdiğimde hiç konuşamıyordum. 15 gün önce bir daha hastalığım nüksetti. İznik’te bir doktora gittim hemen VM Medical Park Bursa Hastanesi’ne gitmem gerektiğini söyledi. Burada tetkikler yapıldı, MR çekildi. Şah damarımın yüzde 99 tıkandığı söylendi. 3 gün sonra ameliyata çağırdılar. Felçten sonra gözüme perde inmişti. Ameliyattan sonra o perde kalktı. Sağ gözümü kapattığım zaman televizyonu bile siyah beyaz görüyordum. Ameliyatta girdim, narkozun etkisinden çıktım. İlk olarak gözümün açıldığını fark ettim. Lambalar yanınca gözüm görüyordu. Bu durumu doktorlarımla paylaştım. Şu an çok iyiyim. Doktorlarıma teşekkür ediyorum" dedi. Gözünün açılması için dua ettiğini söyleyen Yılmaz, "Sol bacağım zaten yok, bir de gözün olmaması çok kötü bir durumdu. Bir şey anlatırken duraksıyordum, şimdi konuşmam da düzeldi. İkinci ameliyatım var onu bekliyoruz" diye konuştu.

"Görme kaybı veya dengesizlik varsa ihmal etmeyin"

Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Osman Tiryakioğlu da operasyonla ilgili şöyle konuştu:

"Aydın Bey ilk önce nöroloji bölümüne yönlendirilmiş. Burada konuşmasında bozukluk, görmede kayıp, dengesinde bir problemlerle yakını bize filmlerini getirdi. Filmlerine baktığımızda sağ ve sol şah damarlarında tıkanmalar olduğunu gördük. Ama sol taraftakinin çok ciddi olduğunu gözlemledik. Bu tıkanıklığın arkasında devam eden damarın içinin temizlenmeye müsait olduğunu fark edince hastayı ameliyat etme kararı verdik. Ameliyattan sonra sol taraftaki şah damarının içerisinden pıhtılı sert bir plağı çıkarttık. Daha sonra uyandıktan sonra görme yetisinin geri geldiğini ve konuşmasının düzeldiğini fark ettik."

Kişilerde herhangi bir görme kaybı, denge bozukluğu gibi şikayetlerin olması durumunda hemen doktora başvurulması gerektiğini anlatan Tiryakioğlu, "Biz bu tür hastalarımızdan en büyük isteğimiz felç, inme geçirmeden önce eğer görmenizde, sağınızda, solunuzda tutmama gibi kayıplarınız varsa mutlaka bir doktora gitmeliler. Doktorların yönlendirmesi ile bir an önce tedavisini bulsunlar diye düşünüyoruz" dedi.