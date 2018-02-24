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24 Şubat 2018 10:30

Sahibinden acil ’sıfır, boyasız’ satılık saç

Saçları uzamayan bayanlar internet üzerinden kendine yakışan saça binlerce lira ödüyor.

Sahibinden acil ’sıfır, boyasız’ satılık saç

24 Şubat 2018 10:30

Türkiye’nin en çok tıklanan ikinci el sitesinde ’sahibinden boyasız sıfır saçlar’ büyük ilgi görüyor.


Çeşitli sebeplerle saçları uzamayan kadınlar, artık ’sırma gibi’ saçlara kolaylıkla ulaşabiliyor. Geçmişte yapay saçlardan üretilen peruklar, yerini gerçek saçtan yapılanlara bıraktı. Saçının uzamasına sabrı olmayan ya da saç sıkıntısı çekenler, doğal saçtan kaynak yaptırmak istediklerinde ise 150 gram saça binlerce lira ödüyor. Satışlar büyük ilgi görürken, site ise Türkiye’nin en çok tıklanan sitesi haline geldi.


Halen 614 satılık saç ilanının yer aldığı sitede 100 liradan 285 bin liraya kadar boyasız gerçek saç satılıyor. En çok ilgiyi ise kestane renkli saçlar görüyor. Bazı satıcılar ise ilanlara ’acil’ notunu koymayı ihmal etmiyor. İzmir’den bir kişi, bir metre boyasız kadın saçını 285 bin liradan satılığa çıkarırken, Kahramanmaraş’tan bir satıcı, ’Yüzde yüz Türk saçı’ notuyla satışa çıkardığı saç için bin dolar talep ediyor. Manisa’dan ilana konulan 90 santimetre boyundaki kestane rengi kadın saçı için ise 22 bin lira talep ediliyor. İlan için, ’Gerçek kelle saçıdır’ notu düşülmesi dikkat çekiyor.


Erkek saçları ise daha ucuza alıcı bulurken, uzmanlar saçın yıpranmamış olması, orijinal renginde olması, uzun olması, tercihe göre kıvırcık olmasının fiyatı artırdığını dile getirdi.




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