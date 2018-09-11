Sahibini hastane kapısında bekleyen köpek çalındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sahibini hastane kapısında günlerce bekleyen sadık köpek kayboldu.

Şahin Küskü'ye ait beyaz Sibirya kurdu köpek, sahibinin geçtiğimiz aylarda geçirdiği rahatsızlık sebebiyle hastanede yatmasından dolayı günlerce acil kapısından ayrılmadı. Sadık köpek haberlere de konu oldu. Ancak köpek geçtiğimiz günlerde kayboldu. Sahibi Şahin Küskü günlerdir köpeğini arıyor. İlçe halkından yardım isteyen Şahin Küskü, "Cumartesi günü Atatürk Bulvarı üzerinde bir mağazaya girdim. Çıktığımda köpeğimi bulamadım. Köpeğim haski cinsi beyaz Sibirya kurduydu. Köpeğin benim sözümü dinler, benden ayrılmazdı. Ben bir yere gittiğinde beni mutlaka dışarda beklerde. Ama bu sefer bölye olmadı. Dışarı çıktığımda köpeğim yoktu. Günlerdir arıyorum, bulamadım. Mutlaka birileri aldı. Köpeğimi görenlerin 0555 016 04 016 telefon numarasından bana ulaşmasını rica ediyorum. Köpeğim benim için çok değerli" dedi.