Sahilde ‘iftar’ coşkusu

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ile birlikte Mudanyalı vatandaşları bu mutlu ramazan akşamında yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mudanya’nın ‘yakın zamanda’ Büyükşehir yatırımlarıyla çok daha rahat ve kullanışlı hale geleceğini belirterek, herkesin Ramazan Bayramı’nı tebrik etti.

Büyükşehir Belediyesi’nin onbir ayın sultanı ramazan boyunca düzenlediği iftar yemekleri, Mudanya’da gerçekleştirilen programla renklendi. Sahil bandında organize edilen programa, binlerce Mudanyalı katıldı. Vatandaşları bu mutlu günlerinde Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman yalnız bırakmadı.

Mudanya’ya yeni yatırımlar geliyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, iftar yemeğine katılanların Ramazan Bayramı’nı tebrik etti. Ramazan ayı boyunca Bursa ve kardeş coğrafyalarda yüzbinlerce Müslümanı her gün kurdukları iftar sofralarında misafir ettiklerini belirten Başkan Aktaş, bunun yanı sıra gerçekleştirilen farklı etkinliklerle değeri belirlenemeyen bu eşsiz manevi günlerin aslına uygun olarak en iyi şekilde değerlendirildiğini ifade etti. Açıklamasında Mudanya’ya yapılacak yatırımlar hakkında da ipuçları veren Başkan Aktaş, otopark ve sahil düzenlemesinin yanında ilçenin çok yakın bir zamanda balıkçı barınakları gibi ekstra yatırımlarla zenginleştirileceğini, Bursa kent merkezinde yapılan trafik düzenlemelerinin Mudanya’da da gerçekleştirileceğini söyledi. Başkan Alinur Aktaş, “Yeni dönemde Mudanya çok daha güzelleşecek. İlçede zaten sağlık hizmetleri, hastane yaşam merkezi, otopark ve sahil düzenlemeleri, yeni spor sahası gibi yatırımlarımız bulunuyor. Yakın zamanda balıkçı barınağı gibi yapacağımız başka çalışmalar var. Mudanya yaşanılan bir yer. Trafik sıkıntısını tamamen bitireceğiz. Bursa kent merkezinde yaptığımız ve trafiği önemli ölçüde rahatlatan kavşak düzenlemelerini burada da uygulayacağız. İnşallah Mudanya’nın çok daha rahat ve kullanılabilir hale geldiğini, kısa zamanda herkes görecek” dedi.

24 Haziran Türkiye için kırılma noktası

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ise verilen iftar yemeği nedeniyle Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Konuşmasında Ramazan Bayramı sonrası gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçimlerine değinen Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, 24 Haziran tarihinin ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin kendisine vurulan prangalardan kurtulması anlamında’ önemine değindi. Türkiye’de TANAP, Kanal İstanbul, yerli otomobil, 3. Havalimanı, Akkuyu Nükleer Santrali, 1915 Çanakkale ve Osmangazi köprüleri ile şehir hastaneleri gibi muhalefetin hayallerine bile sığmayan yatırımların hizmete alınmaya başlandığını vurgulayan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, “Yeni döneme ilişkin tüm hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah milletimizin desteğiyle birlikte ‘ülke olarak’ dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına gireceğiz. Bundan hiç şüpheniz olmasın” diye konuştu.