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03 Ağustos 2018 09:25

Sahiller Bursa Büyükşehir’e emanet

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği sahilleri temizleme çalışmaları kapsamında denizden 55 bin metreküplük atık çıkartıldı.

Sahiller Bursa Büyükşehir’e emanet

03 Ağustos 2018 09:25

Atıkların 450 metreküpünün ‘su yüzeyinden alınan’ malzemelerden oluştuğu kaydedildi.


Büyükşehir Belediyesi, kıyı ve plaj temizliğinin yanı sıra deniz yüzeyindeki atıkların toplanarak bertaraf edilmesi yönündeki çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Narlı’dan Karacabey Boğazı’na uzanan 115 kilometrelik kıyı şeridi ile 24 adet halk plajı, belediye ekipleri tarafından günlük olarak temizleniyor. Mudanya ile Gemlik’te ise ‘yapılan çalışmalara ek olarak’ su yüzeyinde deniz süpürgeleriyle temizlik faaliyetleri aralıksız sürdürülüyor. Deniz yüzeyinden çıkartılan atıklar anında bertaraf ediliyor. Kıyı ve plajlarda özellikle yaz aylarında cam ve plastik şişe, karton ve alüminyum kutu, tahta ve yosun atıklarına rastlanırken; deniz yüzeyinde ise yine kağıt ve plastik, şişe, tabak, mutfak malzemesi, moloz, araba lastiği, yatak ve buzdolabı atıkları göze çarpıyor. ‘Daha temiz, daha sağlıklı Bursa’ hedefiyle Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen hizmetler, halkın deniz ve kıyıları koruma bilincini geliştiriyor. Ayrıca Sahil Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından her sene okullarda verilen eğitimlerle de öğrenciler, denizleri-ekosistemi ve çevreyi koruma yönünde bilgi sahibi oluyor.




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