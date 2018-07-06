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06 Temmuz 2018 16:43

Sahillerde işgale taviz yok

Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, sorumluluk sahası içinde bulunan Mudanya, Güzelyalı, Kurşunlu ve Gemlik (Kumla) sahillerinde işgallere müdahale etti.

Sahillerde işgale taviz yok

06 Temmuz 2018 16:43


Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, Mudanya, Güzelyalı, Kurşunlu ve Gemlik sahillerini işgal edip, buralarda faaliyet gösteren işletmelere yönelik operasyon düzenledi. Sahili kapatarak izinsiz olarak vatandaşlara şezlong kiralayan işletmelerin malzemelerine el konulurken, haklarında cezaî müeyyide uygulandı. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Enver Karakoç, hiçbir yerde işgallere geçit vermeyeceklerini söyledi.


Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen sahil düzenleme çalışmalarının tamamlanması ile sahillerde kalitenin arttığını, Bursa’ya ait bu değerlerin vatandaşlar tarafından da özenle korunması gerektiğini ifade eden Karakoç, yaz mevsiminde sahillere kıyısı olan ilçelerde, ilçe belediyesi zabıtaları ile birlikte ortak denetimlerin sürdürüleceğini, sahillerde halkın huzur ve güven içerisinde hareket edebilmelerinin sağlanacağını vurguladı. Sahillerdeki denetimlerin yaz mevsiminde artarak devam edeceği de belirtilirken, tatilciler ise zabıtanın uygulamasını memnuniyetle karşıladı.




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