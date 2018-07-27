Sahillere sıkı denetim

Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin temmuz ayı ikinci oturumu Ankara Yolu üzerindeki meclis binasında yapıldı. Gündem maddelerinin görüşüldüğü oturum öncesinde açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yunanistan’da yaşanan yangın felaketinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Yunan halkına ‘geçmiş olsun’ dileklerini ileten Başkan Alinur Aktaş, çocukların masumiyetini esas alan bir dinin mensupları olarak yaşanan felaket sebebiyle Yunan halkının acısını paylaştıklarını ifade etti. Konuşmasında, Bursa sahillerinde yapılan çalışmalar ve denetimlere de işaret eden Başkan Aktaş, "Temmuz, ağustos ve eylül aylarında sıcaklarla birlikte herkes kendisini bir yerlere atıyor. Bursa özelinde İznik Gölü, Mudanya ve Gemlik kıyıları ciddi şekilde tercih ediliyor. Bazen de ölümle sonuçlanan boğulmalar yaşanabiliyor. Elbette hiçbir durum mazeret olamaz ancak vatandaşlarımızın da yasak bölgelerde suya girmemesi gerekir. Büyükşehir Belediyesi olarak, ‘daha hassas davranarak’ denetimlerimizi artırdık. İnşallah, tavizsiz şekilde bu yöndeki çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Ulaşım Daire Başkanı Hakan Bebek ise söz alarak, Büyükşehir Belediyesi’nin kıyı şeridinde aldığı tedbirler konusunda meclis üyelerini bilgilendirdi. Halk plajlarında altyapı, temizlik ve cankurtaran eksikliklerini hızlı bir şekilde gidermeye çalıştıklarını, Bursa’nın yaklaşık 104 kilometrelik sahil şeridinde 40 küsur cankurtaran ve 50 küsur temizlik personeliyle hizmet verdiklerini anlatan Bebek, boğulmaların da ağırlıklı olarak ‘ikaz levhaları olmayan’ yasak bölgelerde yaşandığına dikkat çekti. Bebek, takviye çalışmalarla sahillerde güvenliğin sağlandığını kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı konuşmada, son dönemde sıkça gündem konusu olan imar barışına da değindi. İmar barışında ortada bilgi kirliliğinin bulunduğunu, mevzu imar olunca belediyelerden beklenti doğduğunu anlatan Başkan Aktaş, konuya ilişkin ağırlıklı yetkinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde olduğunu ifade etti. Başkan Aktaş, “İnşallah yakın zamanda ilgili müdürlükle bir araya gelerek, vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışacağız” diye konuştu.

İmar barışı hakkında mecliste söz alan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Uşun da, bu konuda tek muhatabın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü olduğunu hatırlattı. Yapı kayıt belgesini ‘Söz konusu binanın yıkılıp ‘yeniden’ imar planındaki durumuna göre inşa edilmesine kadar geçerli olan belge’ şeklinde niteleyen Uşun, benzer durumun kentsel dönüşüm için de söylenebileceğini ifade etti. Bölgede gerçekleştirilecek dönüşüm uygulamalarında yapı kayıt belgesinin işlevini kaybedeceğini hatırlatan Uşun, sürece ilişkin nihai bilgilendirmenin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü kanalıyla yapılabileceğini aktardı.

Başkan Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ağustos ayında tatile gireceğini, ani gelişen olaylar karşısında ‘vatandaşın işini geciktirmemek ve şehri ilgilendiren konuların birikmemesi için’ tatil zarfında da bir meclis oturumunun yapılabileceğini vurguladı.