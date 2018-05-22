Şahin: "CHP terörle arasına mesafeyi koyamıyor"

Şahin, "Bizden yana tercihte bulunmanızı istiyoruz. MHP ile beraber bir Cumhur İttifakı kurduk. Yerli ve milli anlayışta olan iki parti, yanına Büyük Birlik Partisini de alarak Cumhur İttifakını kurdu. Bir tarafta yerli ve milli anlayışta olanlar var, diğer tarafta da başka ittifaklar oluşturup Türkiye’nin pozisyon aldığı durumlara geç intibak edenler var. CHP terörle arasına mesafeyi koyamıyor" dedi.

Milletvekili Hüseyin Şahin’in gerçekleştirdiği ziyaret Kafkas folklor ekibinin gösterileri ile renklendi. Ziyarette konuşan İnegöl Kafkas Folklor ve Kültür Derneği Başkanı Nedim Sevim, “Bu akşam protokolümüzle beraber hasbihal etmek, değerli camiamızla bir araya gelmek için burada toplandık. Cenab-ı Allah, Ramazan’ı dolu dolu geçirmemizi nasip etsin. Bu akşam dostlarla beraber olmak istedik. Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

"İnegöl’ü iki milletvekili ile temsil edeceğiz"

Milletvekili Şahin ise, “Bu dönem ben aday değilim. İki bölge oluştu, biz 2’nci bölgedeyiz. İnşallah İnegöl’ü 2 milletvekili ile temsil edeceğiz. Beklentimiz budur. İnegöl, AK Parti’ye tarihin en yüksek desteğini verdi. Yüzde 70,40. Unutulmaması ve yazılması gereken bir tarih. İnegöl’de sokakta dolaşan, yaşayan 100 kişinin 70,40 kişisi AK Parti’ye oy verdi. Allah oy verenden de vermeyenden de razı olsun. Bu bir demokrasi, seçenekler var, hizmet sunmak isteyen adaylar var, gelip meramlarını anlatıyorlar, biz de anlattık. Şükür ki sizler bize destek verdiniz, biz de bu güçle hizmet etmeye çalıştık" dedi.

"CHP terörle arasına mesafeyi koyamıyor"

’Bizden yana tercihte bulunmanızı istiyoruz’ diyen Şahin, "MHP ile beraber bir Cumhur İttifakı kurduk. Yerli ve milli anlayışta olan iki parti, yanına Büyük Birlik Partisini de alarak Cumhur İttifakını kurdu. Bir tarafta yerli ve milli anlayışta olanlar var, diğer tarafta da başka ittifaklar oluşturup Türkiye’nin pozisyon aldığı durumlara geç intibak edenler var. CHP terörle arasına mesafeyi koyamıyor. Biz terörü yapanları, destekleyenleri örgüt olarak değil, siyaset olarak da adlandırdığımızda CHP bu konuda imtina ediyor, ayakları geri geri gidiyor. İşte böyle bir karar vereceğiz, böyle bir yapıda olacağız. İcraat mı yoksa sözle lafla verilen bir takım boş vaatler mi? Cumhur İttifakından yana desteklemenizi arzu edeceğiz. Çünkü Türkiye’nin ilerleyişinin durdurulmaması lazım.”

Konuşmaların ardından dernek başkanı Nedim Sevim tarafından, Milletvekili Hüseyin Şahin’e Türk Bayraklı plaket takdim edildi.