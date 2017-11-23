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23 Kasım 2017 12:35

Şahin: “Geleceğimizin teminatı öğretmenlerin elinde”

AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, toplumların gelişmesinin eğitimle sağlanabileceğini belirterek, gelecek nesilleri yetiştiren öğretmenlerin kutsal bir mesleği yerine getirdiğini söyledi.

Şahin: “Geleceğimizin teminatı öğretmenlerin elinde”

23 Kasım 2017 12:35


Milletvekili Hüseyin Şahin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, eğitim camiasının en önemli neferleri olan öğretmenlere gereken değerin verilmek zorunda olduğunu hatırlattı. Bütün öğretmenlerin öğretmenler gününü en içten duygularıyla kutladığını ifade eden Hüseyin Şahin, “Bugün ekonomide, kültürde, sanatta, askeri alanda ve bilimde ilerleyen toplumların, eğitime önem verdiklerini görüyoruz. Eğer biz de dünyadaki ülkelerden geri kalmak istemiyorsak, eğitimli, bilgili, donanımlı gençler, nesiller yetiştirmeliyiz. Bunu gerçekleştirecek olanlar elbette, başımızın tacı öğretmenlerimiz olacaktır. Her türlü fedakârlığı yaparak, bilgisini, sevgisini, şefkatini, insani değerlerini, öğrencisine aktaran öğretmenlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Ülkemiz, öğretmenlerimizin yetiştireceği nesillerle, her alanda dünyadaki diğer ülkelerle yarışır hale gelecek ve cumhuriyetimizin ilelebet varlığını sürdürmesinin teminatı olacaktır” dedi.




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