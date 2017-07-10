Şahin: “Hainler o gece karşısında Türk milletini buldu”

Milletvekili Hüseyin Şahin, FETÖ terör örgütü ve iş birlikçilerince başlatılan 15 Temmuz Darbe girişiminin yıldönümü münasebetiyle yaptığı açıklamada, Türkiye’yi bölmeye yönelik darbe girişiminde asker kıyafeti giyen hainlerin milletin vergileri ile alınmış uçakları, tankları ve silahları acımasızca kendi vatandaşına karşı kullandığını, komutanına, karargâhına, meclisine ateş açtıklarını hatırlattı. Türk milletinin bayrağına, ülkesine, geleceğine sahip çıkmak için hain girişimin yapıldığı o gece ve daha sonraki günlerde demokrasi nöbetleri ile sokaklara çıktığını ifade eden Milletvekili Şahin, "O gece bir iç savaş çıkartarak ülkemizi bölmek iç in uygulamaya konulan senaryoyu asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Çocuklarımızı ve gelecek nesillerimizi büyük Türkiye Cumhuriyeti üzerinde oynanan oyunları anlatarak bilinçlendirmeliyiz. Türk milleti geçmişte de bu ve benzeri hainliklere karşı istiklal mücadelesi vermiş, şehit kanı ile yoğrulan bu toprakları bize emanet etmiştir. Darbe planı yapanlar karşılarında hesap etmedikleri aziz Türk milletini buldular ve hep birlikte memleketimiz üzerimize oynanan tezgâhı bozduk. Ülkemize, devletimize, cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve meclisimize milletçe sahip çıktık" dedi.

Türk polisi ve Türk askerinin, giydiği üniformanın kutsal olduğunu dile getiren Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, 15 Temmuz gecesinde bütün dünyanın bu şerefli kurumların içine sızmış hainlere Türk milletinin bu ülkeyi teslim etmeyeceğini gösterdiğini kaydetti. Milletvekili Şahin, milletin darbe heveslisi hainlere karşı kendi hür iradesi için canını hiçe sayarak, uçaklara, tanklara ve silahlara karşı durarak demokrasiye sahip çıktığının altını çizdi. Hüseyin Şahin, demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen o hain darbe girişiminde 258 vatandaşın şehit olduğunu, 2 bin 196 kişinin gazi olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

"Üzerimizde oluşan travmayı atlattık. Darbe girişiminde bulunan FETÖ Terör Örgütü mensupları teker teker yakalanıyor. Mahkeme süreçleri başladı. Gazi meclisimize bomba yağdıranlar, milletine kurşun sıkanlar adilce yargılanarak en ağır şekilde cezalandırılacaktır.

15 yıldır süren istikrarlı tek başına hükümetin sağlıklı bir şekilde faaliyetlerini yürüyor olması Türkiye´ye çok şey kazandırmıştır. Ekonomik, siyasal, kültürel, sportif, iç ve dış politikada bulunduğu yerden daha ileriye taşınmıştır. Allah nasip ederse, bu süreci daha çok çalışarak atlatacağız. Ülkemizde demokratik hukuk kurallarını egemen kılmak için sadece FETÖ terör örgütüyle değil, bölücü PKK, DHKP- C başta olmak üzere bütün terör örgütleri ile mücadeleye devam edeceğiz. Yeniden üretmeye, yeniden Türkiye’yi büyütmeye devam edeceğiz. Kim olursa olsun herkes cezasını çekecek. Bu işin sonunda şahadette olabilir. Ama vatan, toprak, büyük Türkiye sevdamızı içimizden kimse söküp alamaz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, tedavisi devam eden gazilerimize acil şifalar diliyorum. Demokrasi şehitleri ve gazilerimizi asla unutmayacağız."