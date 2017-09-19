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19 Eylül 2017 16:04

Şahin: “Vatanımızı şehit ve gazilerimize borçluyuz”

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkan Vekili ve AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin, “Vatanımızı şehit ve gazilerimize borçluyuz” dedi.

Şahin: “Vatanımızı şehit ve gazilerimize borçluyuz”

19 Eylül 2017 16:04


19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Milletvekili Hüseyin Şahin, şehit yakınları ve gazilere sahip çıkmanın bu ülkenin her bir vatandaşının boynunun borcu olduğunu ifade ederek, “Ülkemizin bağımsızlığında canları pahasına mücadele eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimize sonsuz şükranlarımızı gönderiyorum. Gazilerimize hak ettikleri değeri vererek, onların bu duyguları sonuna kadar yaşamalarını sağlamalıyız. AK Parti hükümetleri döneminde gazilerimizin sosyal haklardan yararlanmaları, refahlarının arttırılması için çok sayıda düzenleme yapılmıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gazilerimiz ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplantılar düzenleyerek bir dizi çalışma başlatmış ve gerekli desteği vermiştir. Vatanı ve bayrağı için gözünü kırpmadan düşmanın üstüne atılan şehit ve gazilerimiz, bu ülkenin gurur timsalleridir” dedi.


Şahin, gazilerin taşıdıkları onura yaraşır bir şekilde hayatlarını sürdürmeleri için devletin bütün sorumluluklarını yerine getirmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.




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