Şahin’den Kurtuluş Günü açıklaması

yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajında, kurtuluş mücadelesinin Türk insanının bağımsızlık karakterini gösteren en önemli savaş olduğunu vurguladı.

Hüseyin Şahin, Bursa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajında, Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya savaşı sonrasında emperyalist güçler tarafından parçalandığını ve Anadolu’nun tüm topraklarının işgal edildiğini hatırlattı. Tarihinde hep bağımsız yaşamış Türk Milletinin, topyekün bir mücadeleyle giriştiğini, tüm dünyaya örnek olan bir kurtuluş savaşı yaptığını vurgulayan Milletvekili Hüseyin Şahin, "Osmanlı Devleti’nin parçalanmasından sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde girişilen Kurtuluş Savaşı, topraklarımızı işgal eden, bağımsızlığımıza göz diken emperyalist güçlerinin Anadolu topraklarından kovulmasıyla sonuçlanmıştır. Bu mücadele, emperyalizmin yenilmez olmadığını tüm dünyaya göstermiş ve sömürge altında inim inim inleyen mazlum milletlere umut ışığı olmuştur. Bağımsızlığından asla ödün vermeyeceğini tüm dünyaya gösteren Türk milleti, bundan sonrada, birlik ve beraberlik içinde, şehit kanlarıyla sulanan bu toprakları canı pahasına da olsa düşmana teslim etmeyecek, özgürlüğümüzün sembolü, şanlı bayrağımız göklerde dalgalanmaya devam edecektir" dedi.

"Bursa amansız bir mücadele verdi"

Hüseyin Şahin 1326 yılında Orhangazi tarafından Osmanlı Devletine katılan Bursa’nın gurur duyulacak bir geçmişe sahip olduğunu belirtti. 8 Temmuz 1920’de Yunanlılar tarafından işgale edilen Bursa’nın tüm Anadolu şehirleri gibi namusuna, onuruna, bağımsızlığına göz diken düşmana karşı amansız bir mücadele vererek 11 Eylül 1922 tarihinde özgürlüğüne kavuştuğunu hatırlattı. Bursa halkının kadını erkeği, yaşlısı genci ile Yunan ordularına karşı yaptığı savaşta, binlerce şehit verdiğini dile getiren Milletvekili Şahin, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Bursa’mızın bağımsızlığına kavuşmasının 95. yılını coşku ve gurur ile kutluyoruz. Atalarımız canları pahasına bu toprakları bize emanet bıraktı. Bize düşen görev, birlik ve beraberliğimizi her geçen gün daha da güçlendirerek, bu topraklarda şanlı bayrağımızın dalgalanmasını ilelebet sağlamaktır. Türk insanı, zor durumlarda kaldığı her dönemde gerekli reaksiyonu göstermiş, namusuna, dinine, diline, özgürlüğüne sahip çıkmıştır. Kurtuluş bayramımızı en içten dileklerimle kutluyorum. Şehitlerimizin ruhu şad olsun"