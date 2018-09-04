Şahinyurdu yollarına sıcak asfalt

Gemlik Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri ilçenin ihtiyaçlarını gidermek için gece gündüz çalışıyor. Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Cihatlı-Şahinyurdu mahalleleri arasında kalan güzergâhta yeni yol açma ve dolgu çalışmaları yürütüyor. Alt yapısı biten ve asfalta hazır hale getirilen yollar, daha sonra Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından sıcak asfaltla kaplanıyor.

Yürütülen çalışmaları Ak Parti İlçe Başkanı Yaşar İslam ile birlikte yerinde inceleyen Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, yol medeniyettir düstûruyla ilçe genelinde yol genişletme, stabilize, asfaltlama çalışmalarına Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hız verdiklerini söyledi. Cihatlı-Şahinyurdu mahalleleri arasında kalan yol üzerinde iki aracın yan yan yana geçmekte zorlandığını belirten Başkan Refik Yılmaz, keskin virajlarda da muhtemel aksilikleri önlemek maksadıyla yeni yollar açma ve yol genişletme çalışmalarının yapıldığını açıkladı. Yatırım ve hamle yılında hizmetlerin sağanak hâlinde yağmaya devam edeceğini dile getiren Refik Yılmaz, “Gemlik Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte, hizmet girmeyen sokak, yatırım almayan tek bir mahalle bırakmıyor” dedi.