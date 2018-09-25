'Sahne Eseri Yazma Yarışması'nda en iyiler belirlendi

Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu ile Mitos Boyut Tiyatro Yayınları işbirliğiyle düzenlenen 'Sahne Eseri Yazma Yarışması'nda “son değerlendirme listesi” belli oldu. Dokuz oyunun son listeye kaldığı yarışmanın kazananları 12 Ekim'de açıklanacak.

Tiyatro dünyasına yeni kazandırmak için Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu ile Mitos Boyut Tiyatro Yayınları iş birliğiyle düzenlenen Sahne Eseri Yazma Yarışması'nda değerlendirme sürecinin sonuna gelindi. Oyun yazarlığı konusunda yeni yazarları teşvik etmek gibi bir hedefi de olan yarışmaya bu yıl da ilgi büyüktü.

#kadınlarsahneye etiketi altında bir araya gelen Bahar Çuhadar, Beliz Güçbilmez, Emre Koyuncuoğlu, Selen Korad Birkiye ve Pınar Hande Kaplan'dan oluşan jüri, yarışmaya başvuran toplam 70 oyunu değerlendirdi. Titiz çalışmanın sonucunda kurul, yarışmaya katılan 59 oyun arasından dikkate değer dokuz oyunun son değerlendirmeye kalmasına karar verdi. Buna göre “Burada Kimse Yaşamıyor”, “Çatı”, “Delik”, “Dilenciler”, “H2O”, “Iskat”, “Rüya Zaman”, “Ters Yüz”, “Tozduman” isimli eserler son değerlendirme listesine girdi.

Son değerlendirme listesine kalan oyunlar arasında ödüle layık bulunanlar, 12 Ekim Cuma günü saat 19.00'da Nilüfer Belediyesi Nâzım Hikmet Kültürevi'nde yapılacak ödül töreninde açıklanacak.

Nilüfer Belediyesi Özel Ödülü'nün sahibi ise belli oldu. Bu ödüle başvuran 11 oyun arasından Cansu Yumuşak'ın yazdığı Misafir adlı oyun Nilüfer Belediyesi Özel Ödülü'ne değer görüldü. Yarışmada ödül alan oyunlar, Mitos Boyut Yayınları tarafından kitap olarak yayımlanacak.