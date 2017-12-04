Şahsuvaroğlu: "Yerli otomobili destekliyoruz"

İzmir Yolu üzerinde bulunan firmada toplantı düzenleyen Şahsuvaroğlu Grup Genel Müdür Yardımcısı Yunus Şahsuvaroğlu, yerli otomobilden yapılacak yeni yatırımlara kadar birçok konuda konuştu. Şahsuvaroğlu, “Ben yerli otomobili 100 destekliyorum. Türkiye’nin yerli otomobili Şahsuvaroğlu Grup için rakip değil kardeştir. Şunu da her zaman söylüyorum. Yerli otomobil konusunda sadece Türkiye için konuşmuyorum, diğer ülkeler için de geçerli. Sıfırdan yeni bir otomobil markası oluşturmak dünyanın en zor işlerinden bir tanesi. Bana göre ürün stratejisini tam olarak bilmediğimiz için böyle konuşuyorum, benzin ve dizel araba üretilirse şansının neredeyse imkansız olduğuna inanıyorum. Ama bizim ülkemiz kalkıp 4-5 tane ciddi firmayla hibrit ve elektrikli motorda bir marka oluşturmaya çalışırsa bu olabilir. Bu tip arabaların da 3 ana problemi mevcut. Maliyet, şarj süresi ve menzil. Bu problemleri çözerse, ben şansının son derece açık olduğunu düşünüyorum. Biz bu projenin dostuyuz. Türkiye’de otomobil mutlaka olmalıdır” dedi.

SsangYong markası ile Türkiye pazarında 10’uncu yılını doldurduklarını anlatan Yunus Şahsuvaroğlu, yurtdışı ve ülkemizdeki yatırımlarını anlattı. 2010 yılından beri Irak’ta operasyonların devam ettiğini aktaran Şahsuvaroğlu, “Ortadoğu’nun en büyük otomotiv plazasını biz yönetiyoruz. Hem metrekare, hem de hizmet anlamında. Bu saydığım, yol hizmeti ve interaktif hizmetler bugün Irak’ta olmayan şeyler. Bunları da otomatikman orada biz başlatmış olduk. Cezayir’de hafif ticari aracın yüzde 33’ünü satıyoruz. Türkiye’de verdiğimiz hizmetlerle beraber, insanlara yaptığımız ve markaya yaptığımız yatırımlar da bir hayli artmış oldu. Dünyada devam ettiğimiz SsangYong’da geri alım garantisi sistemini Türkiye’de çok agresif şekilde devam ettiriyoruz. Her sattığımız araca 4 yıla kadar geri alım garantisi veriyoruz. İnsanların bugün aldıkları aracın ikinci el fiyatını, 4 yıla kadar bilmelerini sağlıyoruz ve arabaya altın değeri katıyoruz. Çünkü hiç kimse pazar pozisyonunun ne olacağını ön göremiyor bu coğrafyalarda. Biz bunu insanlara garanti olarak verip, imzalayıp, antetli kağıt üzerinde teyit edip, 4 yıl boyunca geri satım fiyatlarını bilecek pozisyona getiriyoruz. Yüzde yüz yedek parça garantisi veriyoruz” dedi.

Cezayir pazarında yüzde 33 paya sahip oldukları için otomobil üretim kararı aldıklarını vurgulayan Şahsuvaroğlu, “Bununla beraber 3 marka ile sözleşme imzaladık. Bunlardan 2 tanesi pazarın yüzde 33’ünü kontrol ettiğimiz Çinli markalar oldu. Bir tanesi de Türkiye’den de bildiğimiz bir marka oldu. 300 dönüm üzerinde inşa ettiğimiz fabrika alanımızda bu yıl sonu itibari ile seri üretime geçiyoruz. Bu üretimden de yıllık bazda 20 bin ile başlamak, 5 yıl içinde tam vardiya çalışarak 100 bine kadar üretim potansiyeli hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

“Bursa ciddi anlamda karoser ve araç yedek parçası üreten çok önemli bir şehirdir. Bursa’da çok önemli otobüs üreticileri de mevcut” diyen Şahsuvaroğlu, “Biz Türkiye’de de karoser üretiminde çok iyi durumdayız. Bursa bizim için çok önemli ve bereketli bir yer. Bu yıl bizim Türkiye’de satış hacmi içinde ilk 5 bayi içine girdi. Çok değerli bir ekibimiz var. Artış oranlarımız çok güzel. Bursa’da olmaktan ve çalışmaktan dolayı kendi adıma onur duyuyorum. Bursa’da büyüme planımız mevcut. Yeni bir bayilik planlarımız var. Bursa’da Yalova ve Ankara yoluna doğru görüştüğümüz noktalar var. Buralarda bayiler açarak büyüme planımız var” ifadelerini kullandı.