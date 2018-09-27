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Sahte diploma ile üniversite mezunu olan mühendis yakalandı

Bursa’da sahte mühendislik diplomasıyla mühendis olan ve sahte diplomayı hazırlayan iki kişi gözaltına alındı.

Bursa'da sahte mühendislik diplomasıyla mühendis olan ve sahte diplomayı hazırlayan iki kişi gözaltına alındı.


Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne başvuruda bulunarak, ''Kendisi adına düzenlenmiş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yakındoğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümü diplomasının ve bu diplomanın Kartal 12. noterliğinde tasdikli nüshasının sahte olabileceğini ve bu konuda ifade verebileceğini'' belirten F.Ç. isimli şahsın müracaatı üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı.


Mali Büro ekiplerince yürütülen çalışmalarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yakındoğu Üniversitesi'ne uğramadan, resmi işlem yaptığını iddia ederek bir takım belgeler imzalatıp sahte diploma ayarlayan V.O. isimli şahıs, üzerinde 1 adet sahte kimlikle birlikte 21 Eylül 2018 Cuma günü akşam saatlerinde yakalandı.


Şüpheli V.O'nun kendisini sahte isimle Bülent olarak tanıttığı ve hırsızlık, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma, mala zarar verme, izinsiz kazı yapma gibi birçok suçtan kaydının olduğu anlaşıldı. Yine bu iş karşılığında aracılık ettiği tespit edilen M.E. gözaltına alındı. Şüpheliler V.O. ve M.E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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