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Sahte engelli raporuyla 1 milyon 250 bin liralık vurgun

Bursa KOM ekipleri sahte engelli raporu düzenleyerek 1 milyon 250 bin lira değerinde vurgun yapan çeteye baskın yaptı.

Baskında gözaltına alınan 7 çete üyesi emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.


Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri haklarında sahte engelli raporu düzenledikleri yönünde ihbarda bulunulan şahısları takibe aldı. Aylar süren takibin ardından sahte engelli raporu düzenledikleri tespit edilen 7 kişiye yönelik eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskında 7 çete üyesi gözaltına alındı.


Operasyonda F.K., Z.G., Z.T., K.G., C.K., Ö.Y. ve A.O.E. isimi 7 kişinin düzenledikleri sahte engelli raporları ile toplamda 1 milyon 250 bin liralık vurgun yaptığı tespit edildi. Yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 7 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şahısların adliyedeki sorguları devam ediyor.

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