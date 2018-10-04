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Sahte engelli raporuyla vurgun yapan çeteden 4 kişi tutuklandı

Bursa’da sahte engelli raporu düzenleyerek 1 milyon 250 bin liralık vurgun yapan çetenin gözaltına alınan 7 üyesinden 4’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bursa'da sahte engelli raporu düzenleyerek 1 milyon 250 bin liralık vurgun yapan çetenin gözaltına alınan 7 üyesinden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri sahte engelli raporu düzenleyerek 1 milyon 250 bin liralık vurgun yapan çeteye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında 3 tane hastane çalışanının da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar ilk verdikleri ifadede suçlarını kabul etmezken emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 7 şahıstan 4'ü tutuklanırken 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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