Sahte profesör savcının itirazı üzerine tutuklandı

Bursa’da, 8 yıl boyunca kekemelik ve konuşma bozukluğu üzerine Pensilvanya Üniversitesi’nin logolarının bulunduğu sahte profesör sertifikası düzenleyip tedavi merkezi işleten E.N.K. isimli şahıs, evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Açtığı tedavi merkezinde Azerbaycan Üniversitesi’nden mezun olduğuna dair sahte diploma ile Pensilvanya Üniversitesi’nden Kekemelik ve Dil Patolojisi üzerine sahte sertifika bulundurarak gelen hastaları dolandırdığı tespit edilen E.N.K.’nin iş yerine ve evine baskın düzenlendi. Baskın sırasında yapılan aramalarda şahsa ait profesör, doktor ve doçent unvanları ile birçok kurum ve kuruluştan aldığı belgeler, hasta kayıt formu, makbuz ve kaşeler ele geçirilen sahte profesör çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla yurtdışı çıkış yasağı konularak serbest bırakılmıştı.

Sahte profesörün serbest bırakılmasına Cumhuriyet Savcılığı tarafından itiraz edildi. Savcının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan sahte profesör E.N.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.