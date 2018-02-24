Şairler sultanı Necip Fazıl anıldı

Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda, yazar Ercan Yıldırım, yazar Mehmet Doğan ve Doç Dr. Mahmut Hakkı Akın, şair yazar Metin Önal Mengüşoğlu, Necip Fazıl Kısakürek’in sanatını ve dünya görüşünü anlattı. Programda ilk söz alan Metin Önal Mengüşoğlu, Necip Fazıl’ın Anadolu toprağının önemli insanlarından biri olduğunu söyleyerek, dini değerlere sahip çıkan, milli düşünceye mensup bir şair olduğunu ifade etti. Ercan Yıldırım ise, “Necip Fazıl sadece özgüven ve ‘Müslüman ben’ inşası gerçekleştirmemiş, İslamiyetin asli kaynaklarıyla buluşmasını sağlamıştır” dedi.

Mehmet Doğan da Necip Fazıl’ın zamanı delip zamanı yırtma hamleleriyle hayatını anlamlandırmanın çilekeş adamı olduğunu belirtti. Doç Dr. Mahmut Hakkı Akın da, doğu ve batı sırrına ermiş ideal bir gençliğin Necip Fazıl’ın ömür boyu aradığı gençlik olduğunu söyledi. Programda ayrıca izleyicilere Yıldırım Belediyesi Kültür Müdürlüğü’nün yayını olan Necip Fazıl’ın hayatının ve şiirlerinin yer aldığı kitap hediye edildi.