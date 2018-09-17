Sakho yine boş geçmedi

Bursaspor'un yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı Diafra Sakho, Beşiktaş'ın mücadelesinin ardından Çaykur Rizespor maçında da gol sevinci yaşadı.

Bursaspor'un sezon başında Fransa Ligi takımı Rennes'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Sakho, gollerine devam ediyor. Geçtiğimiz hafta oynanan Beşiktaş müsabakasında sonradan oyuna girerek gol sevinci yaşayan Sakho, Çaykur Rizespor müsabakasında da fileleri havalandırmayı başardı. Senegalli futbolcunun kaleye gönderdiği ilk 2 şutun gol olması dikkat çekti. Ayrıca yıldız futbolcunun, Rizespor maçında attığı bir gol de VAR sistemiyle iptal edildi. Sakho, oynadığı futbolla göz doldururken büyük beğeni topladı.

"Golümün iptal edilmesi yazık oldu"

Çaykur Rizespor mücadelesinin ardından açıklamalarda bulunan Sakho, "Golden önce maça iyi başlamıştık. Golden sonra geriye gitmeye başladık. Maçta kontrolü elimize almakta sıkıntılar yaşadık. İkinci golümün de VAR nedeniyle iptal edilmesi yazık oldu. Ben çizgide olduğumu düşünüyordum. Pozisyonu izleyemedim. Ama VAR ofsayt diyorsa ofsayttır" dedi.

"Gol atmak için buradayım"

Gol atmak için burada olduğunu ifade eden Sakho, "Bu iki maçta üç puan alamamak kötü oldu, ama cuma takımı harekete geçirip, daha iyi sonuçlar almaya çalışacağız" diyerek sözlerini tamamladı.