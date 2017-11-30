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30 Kasım 2017 09:51

’Saklı Miras Miraciyye’nin galası yapıldı

Büyükşehir Belediyesi Bursa’nın kültür sanat hayatına değer katmaya, özellikli ve nitelikli eserleri sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

’Saklı Miras Miraciyye’nin galası yapıldı

30 Kasım 2017 09:51

Saklı Miras Miraciyye’nin Bursa’daki ilk gösterimi Tayyare Kültür Merkezi’nde yapıldı.


Asırlardır süre gelen, miracı konu edinen ve 18. yüzyılın başlarında vefat eden büyük bestekâr Nâyî Osman Dede’nin kaleme alıp bestelediği, Türk Müziği’nin başyapıtlarından birisi kabul edilen Mirâciyye’nin belgesele konu olduğu filmin Bursa Galasına sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Belgeselin gösterimi öncesi seyirciyi selamlayan Yönetmen Murat Pay, kendilerine destek veren Bursalı araştırmacı Mehmed Safiyüddin Erhan’a özel olarak teşekkür etti. Pay “Mirâciyye kendisi 6-7 bahirden oluşuyor. Münacatı da sayanlar var. Ben de filmi bu şekilde bölümlere ayırarak ama bu musiki formunu hiç duymayan insanların anlayabileceği şekilde nasıl temsil edebilirim diye düşündüm ve belgeseli 4 bölüm halinde hazırladık” dedi.


Gala gecesinde söz alan Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mustafa Kara ise Osmanlı sosyal hayatında vakıfların önemine dikkat çekti. Bursalı Araştırmacı Mehmed Safiyüddin Erhan ise Mirâciyye geleneğinin asırlardır Bursa’da yaşatıldığına vurgu yaptı. Erhan “Miraciyyenin kelime manasının merdivendir. Nebi muhterem Efendimiz Cenabı Hakk’ın kendilerini yüce katına davetiyle ilgili bir hadisedir. Numaniyye Dergâhında her yıl Miraciyye geleneğini devam ettirmekteyiz” dedi.


Mevlid-i Şerif gibi müzikal bir altyapıyla okunan Miraciyye, içinde barındırdığı makamlarla Türk Musikinin başyapıtlarından, biri olarak görülüyor.


Senaryosunu Ayşe Pay, Murat Pay ve Alper Bozkurt’un kaleme aldığı, Mehmed Safiyüddin Erhan, Mehmet Usta, Suna Sancaktar, Ahmet Taşdemir, Sercan Gülbahar, Nail Kesova, Murat Taştekin ve Ahmet Saka’nın rol aldığı belgeselin sonunda böylesine nitelikli bir eseri, kültür hayatına armağan eden belgesel ekibi uzun süre alkışlandı.


Gecenin sonunda belgeselde de konusu geçen ve bir miraç geleneği olan süt dağıtıldı.




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