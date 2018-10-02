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Saklıgöl büyülüyor

Uludağ’ın gizli kalmış güzelliklerinden olan Saklıgöl, dört mevsim doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Uludağ'ın gizli kalmış güzelliklerinden olan Saklıgöl, dört mevsim doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Yaklaşık 2200 metre yükseklikte tepelerin arasında kalan Saklıgöl'ün eşsiz manzarası, doğa yürüyüşü yapan grupları kendisine hayran bırakıyor.


Hafta sonu şehrin bunaltıcı havasından uzaklaşmak isteyenler soluğu Marmara Bölgesi'nin en yüksek noktası olan Uludağ'da alırken, Timsahlar Trekking Grubu ve Ahmetvefik Paşa Cihan Dağcılık Spor Kulübü üyeleri Saklıgöl'e yürüyüş düzenledi. Sabahın erken saatlerinde araçlarıyla oteller bölgesine çıkan dağcılar, madenler bölgesine, oradan da Sarıçayır'ı geçerek Saklıgöl'e intikal etti. 15 kilometre yürüyen dağcılar Saklıgöl'ün manzarasını fotoğrafladı. Zaman zaman bulutların üzerinden yürüyen ekip o anları kaydederken, ortaya birbirinden güzel fotoğraflar çıktı.

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