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07 Ağustos 2018 14:50

Salça kazanları kaynamaya başladı

Bursa’nın Karacabey ilçesinde vatandaşlar kışlık salçalarını hazırlamaya başladı.

Salça kazanları kaynamaya başladı

07 Ağustos 2018 14:50


Türkiye’nin domates deposu olarak kabul edilen Karacabey’de salçalık domates hasadı devam ediyor. Vatandaşlar ise mutfakların vazgeçilmezi olan salça ve konserve yapımına başladı. Fabrikasyon ürünleri tercih etmeyen vatandaşlar eski gelenekleri devam ettiriyor. Ev yapımı olarak bilinen domates salçası organik olması sebebiyle tercih ediliyor. Salça mevsiminin açılması ile birlikte vatandaşlar Türkiye’nin salçalık domates üretiminin yüzde 45’inin yapıldığı Karacabey Ovası’nda salçalık domatesleri üreticilerden alıyor. Alınan domatesler temizlenip kesildikten sonra makineden geçirilip odun ateşinde uzun kaynatılarak salça haline getiriliyor.


Ev salçasının yemeklerde kullanıldığında hazır satılan salçalardan daha çok lezzet kattığını söyleyen vatandaşlar, "Salça yapımı zor ve zahmetli bir iş. Ateşin önünde kazanları karıştırmak yorucu oluyor. Salça yapıldıktan sonra yorgunluğumuzu unutuyoruz. Odun ateşinde yapılan salçanın tadı bir başka güzel. Yaptığımız ev salçasını yemeklerde kullandığımız gibi kahvaltıda da bol olarak tüketiyoruz" şeklinde konuştu.


Vatandaşlar eski gelenekleri devam ettirirken, ayrıca salça çekimi yapanlara da ekmek kapısı oluyor.


Öte yandan ilçede yetiştirilen 1 milyon ton domatesin yüzde 95’i salça fabrikalarına satılıyor.




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