Saldırıya uğrayan otobüs şoförlerine sendikalar sahip çıktı

Bursa’da Burulaş çalışanı dört kişinin uğradıkları saldırılarda yaralanması üzerine Türk-Demiryolu Sendikası, Türk-İş Sendikası ve Burulaş yetkilileri basın açıklaması yaptı. Açıklamada konuşan Türk-İş Bursa Şube Başkanı Sabri Özdemir, ‘’Kamu görevi yapan bu insan evlatlarına yapılan saldırıları kınıyorum. Bu insanlık dışı bir harekettir. Biz bunu yapanlara insan değil cani diyoruz. Bu canileri serbest bırakmamak lazım. Biz bunlara bu fırsatı verenlere karşı buradayız. Çünkü arkadaşlarımıza yapılan bu hareket bizlere yapılmıştır’’ diyerek tepkide bulundu.

Basın açıklamasında konuşan Demiryolu-İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Cemal Yaman ise, bu tarz saldırıları şiddetle kınadığını, bu saldırıların sadece Burulaş çalışanlarına değil, Bursa halkına yapıldığını belirterek, "Yapılan bu çirkin, ahlaktan yoksun saldırılara karşı başta Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız, Burulaş Genel Müdürümüz ve yYöneticilerimiz ve sendikamız ile birlikte Bursa halkının da yanımızda olduğunu biliyoruz. Bu ve benzeri tartışma ve kavgalar gün içerisinde defalarca yaşanmaktadır. Yapılan bu saldırılar bizim çalışma ve hizmet aşkımızı azaltmayacak ve hizmetimize devam edeceğiz. Ancak kamu hizmetini yerine getiren üyelerimize karşı yapılan bu saldırıların karşılıksız kalmaması ve yasaların bu tür kişilere karşı daha etkili uygulanması için yetkilileri göreve davet ediyoruz’’ dedi.

Çalışanlarına sahip çıktıklarını belirten Burulaş Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar ise, "2 bin 600 kişilik dev bir kadroyuz ve her gün daha iyiyi yakalama çabası içerisindeyiz. Bu süreçte biz bu ailenin fertleri olarak yolcularımıza ve hemşerilerimize karşı yanlış tutum içerisinde olanları zaten barındırmıyor ve ayıklıyoruz. Fakat biz görevimizi ve hizmetimizi yerimize getirirken uğradığımız saldırılara karşı hep birlikte hareket etmemiz gerektiğinin de farkındayız. Bu olaylara maruz kalan arkadaşlarımızın hiçbiri kendini savunup herhangi bir karşılık vermemiştir. Tamamen eğitimlerde kendilerine öğrettiğimiz şekilde kavga çıktığı andan itibaren savunmada dahi bulunmamışlardır. Kendilerine öğretildiği gibi gereğini yapmışlardır. Bunun karşılığında bir kardeşimiz göz kaybetme riskini atlattı, inşallah öyle bir tehlike yok. İki arkadaşımızın ayağı kırıldı. Şu anda halen ayağı sargıda ve kırık; buraya gelemedi. Toplum ne ara bu hale geldi biz anlayamıyoruz. Kendilerine hizmet eden, toplumu taşıyan insanlara saldırıyı yapan bu kişileri anlayamıyoruz. Burulaş olarak biz şoförlerimizin arkasındayız’’ diye sözlerine son verdi.

Basın açıklaması sonrası Burulaş çalışanları mesailerine devam etti.