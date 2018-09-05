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05 Eylül 2018 20:57

Salıncak ipi canından ediyordu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde salıncağın ipi boğazına dolanan 8 yaşındaki kız çocuğu kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Salıncak ipi canından ediyordu

05 Eylül 2018 20:57


Edinilen bilgilere göre, Çeltikçi Mahallesi’nde oturdukları evin terasında 8 yaşındaki Busenur Ö. salıncakta sallanmaya başladı. Küçük çocuğun boyuna sallandığı salıncağın ipi dolandı. Bu sırada çocuğu gören karşı komşuları anne Metap Ö.’ye bağırarak durumu haber verdi. Hemen çocuklarının yardımına koşan evdekiler çocuğun boynuna dolan ipi çıkararak 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri uzun süre nefessiz kalan çocuğa ilk müdahaleyi burada yaparak tekrar hayata döndürdü. Daha sonra ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılan Busenur Ö. burada tedavi altına alındı. İlk tedavisi burada yapıldıktan sonra durumu kritik olan küçük kız Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.




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