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13 Eylül 2017 19:03

Salman: “Gençlerin enerjisinden faydalanacağız”

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, gençlerin enerjisinden faydalanacaklarını söyledi.

Salman: “Gençlerin enerjisinden faydalanacağız”

13 Eylül 2017 19:03


Başkan Salman, il gençlik kollarının yürütme kurulu toplantısına katıldı. İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Tarık Kaderli ve ekibinin çalışmaları hakkında bilgiler alan Salman, gençliğin partileri ve Türkiye için önemine vurgu yaptı. Salman, AK Parti iktidarları dönemlerinde gençlerin geleceğe en doğru biçimde hazırlanabilmesi için eğitim, spor gibi bir çok alanda büyük adımlar atıldığının altını çizerek, gençlerin aynı zamanda AK Parti iktidarları dönelerinde ülke yönetiminde ve siyasette önlerinin daha fazla açıldığını belirtti. AK Parti gençlik kolları teşkilatlarının sürekli büyüyen, kendini geliştiren ve yenilenen yapısı ile Türkiye’nin en önemli sivil hareketlerinden biri olduğunu söyleyen Ayhan Salman, gençlere tavsiyelerde bulunarak, “İnşallah, bu güzel ülkeyi yarınlara siz taşıyacaksınız, bu bilinçle hep birlikte çok çalışmalıyız” dedi.


Yeni il yönetiminde de AK Parti’nin gençliğe verdiği değerin yansımalarının görüleceğini belirten Başkan Ayhan Salman, “Yeni dönemde gençlerimizin enerjisinden faydalanmayı planlıyoruz. İnşallah bu anlamda en doğru adımları atacağız. Bütün çabamız gelecek nesillerimize daha iyi bir Türkiye bırakmak için. Bu yolda gençlerimizin çalışmalarımıza kattığı değer ortadadır. İnşallah bu güçle partimizin ve Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın daha güçlü bir Türkiye hedeflerine giden yolda Bursa teşkilatları olarak adımlarımızı hızlandıracağız” ifadelerini kullandı.




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