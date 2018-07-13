Salman: “Türk Milleti o gece dünyaya ders verdi”

Ayhan Salman, 15 Temmuz darbe girişiminin 2. yıldönümü sebebiyle yaptığı yazılı açıklamada kaos çıkararak Türkiye’nin bağımsızlığına kasteden dış güçler ile içerdeki uzantılarının, demokrasiye ve ülkesine sahip çıkan Türk Milletinin direnişi sayesinde karanlık emellerine ulaşamadıklarını söyledi.

15 Temmuz direnişinin, Türk milletinin gerektiğinde vatanı için seve seve canından vazgeçeceğini gösteren tarihi destanlarından birisi olduğunu vurgulayan Başkan Salman, o gece ülkede yaşayan genç, yaşlı, kadın, erkek herkesin tankların karşısında bedenlerini siper ederek tüm dünyaya millet olma inancını haykırdığını söyledi. Ayhan Salman, “Milletimiz hain darbe girişimi sonrasında da demokrasi nöbetleri tutarak, atalarının kendilerine emanet ettiği bu kutsal vatanı hainlerin eline bırakmamıştır. Tıpkı Kurtuluş Savaşı’nda, Çanakkale Savaşı’nda olduğu gibi bağımsızlığı için seve seve ölüme gideceğini dost düşman herkese göstermiştir” dedi.

Tarihe kara bir leke olarak geçen 15 Temmuz darbe girişiminin asla unutulmayacağını ve toplumsal hafızaya kazındığını vurgulayan Ayhan Salman, Türk milletinin o gece sokaklara dökülerek, bu toprakları hainlere bırakmayacağını ve ülkenin sahipsiz olmayacağını gösterdiğini ifade etti.

Türk milletinin, 15 Temmuz’u Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kutladığınıifade eden Ayhan Salman şunları da söyledi:

“15 Temmuz gecesi, 250 şehidin ve binlerce gazinin şanlı direniş destanıdır. Karanlık bir gecenin, aydınlık sabaha uzanan öyküsüdür.15 Temmuz direnişi, milletimizin doğrudan iradesine sahip çıkarak, dünyaya verdiği tarih dersidir. Bu vesileyle demokrasi mücadelesinde hayatlarını kaybeden aziz şehitlerimizi bir kez daha minnetle anıyor ve Allah’tan rahmet diliyorum. Tedavileri tamamlanan gazilerimize huzur ve sağlıklı yaşam, tedavileri devam edenlere de acil şifalar diliyorum.”