Samet Aybaba: “Beşiktaş maçı zorlu olacak”

Tecrübeli teknik adam Beşiktaş maçının zor olacağını, transferin noktalandığını vurgularken, takviyelerden de memnun olduğunu dile getirdi.

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Özlüce Tesisleri’nde antrenman öncesi basın toplantısı düzenledi. Aybaba, Beşiktaş maçının zorlu olacağının altını çizerek, “Oyunu dengelemek lazım. İyi pozisyon bulmak lazım, bulduğumuzu değerlendirmek gerekiyor. Yeni bir takımız. Çok büyük bir değişime uğradık. Yavaş yavaş arkadaşlarımıza da anlatıyoruz. İyi bir kadro oluşturacağız. Nasıl coşkulu oynamamız gerektiğini konuşuyoruz. Hem oyun adına hem de skor adına pazar günü iyi işler çıkartırız umarım” dedi.

Takımdan giden ve takıma gelenler hakkında da konuşan Aybaba, "Bunlar futbol içindeki normal şeyler. Bazı arkadaşlarımız düşünce olarak da gitmek istiyordu. Biz de onlara yardımcı olduk. Onların yerine de yeni transferler yaptık. İyi bir takım oluşturduk. Bir arada olmanın heyecanını sahaya yansıtacakları futbolu planlamak lazım. Zaman anlamında sorunlarımız var ama milli arayı iyi değerlendirmek lazım" diye konuştu.

Transferin kendileri için şu saat itibariyle bittiğini söyleyen Aybaba, “Transferlerden de memnunuz. Bizim için transfer süreci bitti. Bu oyuncuların çoğunu biz izledik, biz istedik. Daha önce istediğimiz, isteyip de alamadığımız oyunculardı. Önemli olan sahaya ne yansıtacaklarıdır. Birçok oyuncu alınıyor ama sahaya yansıtmada sorunlar olabiliyor. Eğer sahaya yansıtırsak yeniden ayağa kalkmış bir takım haline gelmiş olacağız” dedi.

Samet Aybaba, gidecek futbolcularla ilgili sorulan soruya ise, "Oyuncularla ilgili yönetime rapor verdik. O doğrultuda çalışıyorlar. Teklif var mı bilmiyorum. O idari bölüm. Onu gerçekleştirmek için çalışıyor" cevabını verdi.

Basın toplantısının ardından yapılan antrenmana yeni transfer Daiafra Sakho da çıkarak düz koşu yaptı. Onur Atasayar, Emre Taşdemir, Abdullahi Shehu, Stephane Badji sakatlıklarından dolayı antrenmanda takımla çalışmadı. Diğer transferlerden Umut Nayir, Kamil Grosicki, Umut Meraş antrenmanda yer almadı.

Özlüce Tesisleri’nde bakılan ’Teksas’ isimli köpek de antrenmanın maskotu oldu.