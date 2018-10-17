Samet Aybaba: "Bursaspor gerekli desteği almazsa başarılı olacağına inanmıyorum"

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, herkesin kulübe sahip çıkması gerektiğini ifade ederek, "Bu takım Bursa'nın yeterli desteğini almazsa ben başarılı olacağına inanmıyorum. Eğer bunu yakalarsak bu takım yine eski günlerdeki gibi yukarılarda yer bularak, hedefi şampiyonluk olan bir takım oluşacaktır" dedi.

Bursa Fan Club Derneği'nin 614. Yemekli Genel Kurul Toplantısı'na Bursaspor İkinci Başkanı Cem Öztürk ve Teknik Direktör Samet Aybaba katıldı. Yemekte konuşan Teknik Direktör Samet Aybaba, "Bizler Bursaspor'un başarısı için çalışıyoruz. Takımımızı yukarıya çıkarmaya sahada da her şeyi doğru yansıtan, coşkulu istekli bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Bunların hepsini yapmak kolay bir iş değil. Bildiğiniz gibi ülke futbolunda ekonomik bir kriz var. Bu nedenle tercihlerde doğru karar verebilme şansımız azaldı. Biz kendi içimizdeki oyuncuları yukarıya çıkarmaya çalışıyoruz. Kaliteli yabancı oyuncuları bunların üstüne katarak takım oluşturmalıyız. Biz bu şekilde bir başarı ivmesi yakalamalıyız. Bursa güzel bir futbol şehri, daha yukarılara nasıl çıkar bence bu planlamayla çıkar diye düşünüyorum. Hepimiz takımımıza sahip çıkacağız. Bu tek başına yapılacak bir iş değil" şeklinde konuştu.

"Bursaspor gerekli desteği almazsa başarılı olacağına inanmıyorum"

Aybaba, yeşil-beyazlı ekibin gerekli desteği alması gerektiğini söyleyerek, "Herkesin bu kulübe sahip çıkması gerekli. Eğer bu takım Bursa'nın yeterli desteğini almazsa ben başarılı olacağına inanmıyorum. Herkesin yapabileceğinin en üst düzeyini yapması gerekiyor. Eğer bunu yakalarsak bu takım yine eski günlerdeki gibi yukarılarda yer bulacaktır. Hedefi şampiyonluk olan bir takım oluşacaktır. Şampiyonluk olur, kupa şampiyonluğu olur. Bunlar kendiliğinden gelmeye başlar" diye konuştu.

Gecenin sonunda Bursa Fan Club Başkanı Ali Ademoğlu, Teknik Direktör Samet Aybaba'ya kahve fincanı hediye etti.