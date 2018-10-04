Samet Aybaba: “Proje ve plan takımı olmalıyız”

Uzun soluklu, altyapıya önem veren, kulüp bütçesini doğru planlayan, sahada hedefine doğru ilerleyen bir plan yapmamız lazım. Böyle bir plan başlamışken, hepimizin buna sahip çıkması lazım. Sportif başarıyı hepimiz istiyoruz. Gelecektir, zamanı var” dedi.

Yeşil-beyazlı takımın teknik patronu Samet Aybaba, İbrahim Yazıcı Özlüce Tesisleri'nde antrenman öncesinde soruları cevapladı. Sivasspor mağlubiyeti ile alakalı konuşan Aybaba, “Böyle maçları 2-3 senede bir oynarız. Tartışmak ve geriye dönmek de istemiyoruz. Hep ondan önceki 6 haftada neyi eksik yaptık da üç puan alamadık onu tartışıyoruz. Futbolcularım üzgün, biz de üzgünüz. Ama bunu gündemde tutmaya gerek yok. Biz o maçı unuttuk. Biz o takım değiliz. Diğer maçlarda oynadığımız oyunu sahaya nasıl yansıtırız, onu düşünüyoruz. Bir an önce buradan çıkmamız lazım” diye konuştu.

“Ankaragücü iyi bir takım”

Proje ve plan takımı haline gelmeleri gerektiğini dile getiren Aybaba, “3 maç kazandık tamam her şey bitti, 3 maç kaybettik bu işi yapamıyoruz da diyemeyiz. Uzun soluklu, altyapıya önem veren, kulüp bütçesini doğru planlayan, sahada hedefine doğru ilerleyen bir plan yapmamız lazım. Böyle bir plan başlamışken, hepimizin buna sahip çıkması lazım. Sportif başarıyı hepimiz istiyoruz. Gelecektir, zamanı var. Ankaragücü iyi bir takım. Önde hareketli ve hızlı oyuncuları var. Sakatlıklardan kaynaklı bazı değişimlere gideceğiz” şeklinde konuştu.

“Performansları ile ilgili sıkıntımız oluştu”

Kadro dışı bırakılan Yusuf Erdoğan ve Furkan Soyalp ile alakalı soruya Aybaba, şu cevabı verdi:

“Onların performansları ile ilgili sıkıntımız oluştu. Arkadaşlarımız orada arınıyor. Hava güzel. Ceviz ağaçları var. Biraz moral depolarlar. Onların böyle bir sürece ihtiyacı vardı. Bizim de vardı. Bursaspor'u seven herkesi vardı. İnşallah doğru planlama ile gider.”

Takımda değişim olacağını belirten Aybaba, Tunay Torun'un Ankaragücü maçında oynama ihtimalinin düşük olduğunu vurguladı.

“Takımın maç kazanamamasında şanssızlık var”

Bir basın mensubunun “Takımın kazanamamasındaki en önemli neden nedir?” şeklinde sorusuna Aybaba, “Birkaç tane var, şanssızlık var, VAR var. Biz bu maçı nasıl kazanamadık diye 4 maçı düşünüyoruz. Bizim de yaptığımız hatalar var. Oyuncuların yerlerine geçin. Çok koşuyorlar, mücadele ediyorlar, herkes beğeniyor ve kazanamıyorsunuz. 4-5 maç böyle oynayınca sıkıntı başlıyor. Sonra kazanmaya mı oynayalım diye başlıyor. Bir de yanlış bir şey oluştu. Bizim oyuncular oynanan oyundan keyif aldığını görünce kendilerini farklı yere koymaya başladılar. O da rahatsızlık verici bir durumdur. Sivasspor maçında bunu gördük. Bireysel olarak bir şey yapmaya çalıştılar. 2-3 senenin en kötü maçı çıktı” cevabını verdi.

“İyi giderseniz herkes yanınızda olur, kötü giderseniz karşınızda olunur”

Kötü sonuç halinde bir tepki gelir mi ve kadro dışı oyunculara yenisi eklenir mi şeklindeki soruya Aybaba, şu cevabı verdi:

“Kadro dışı kalan oyuncular performansından dolayı. İyi giderseniz herkes yanınızda olur, kötü giderseniz herkes karşınızda olur. Futbol mantığı bu. Bazı oyuncularla ilgili şikayetlerim de var. Mesela altyapıdaki futbolcular ilgili. Ben onların gözünün içine bakıyorum. Bu kadroda yer alsınlar, artık zamanları geldi diye. Bir şeyler yapsın istiyorum. Ama içimize adapte olamadılar. Dün toplantı yaptım onlarla. Kendilerine çeki düzen vermeleri lazım. Uğraşıyoruz. İşimiz çok yani.”

Ankaragücü hazırlıkları devam ediyor

Öte yandan yeşil-beyazlılar, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman pas çalışması ile devam etti. Basın mensuplarına kapalı olan bölümde ise, taktik antrenmanı yapıldı.