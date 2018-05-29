Anlaşma 3 yıllık yapılırken, deneyimli teknik adamın yıllık 5 milyon TL alacağı açıklandı. Törende konuşan Aybaba, "Yeniden ayağa kalkmış yeni bir Bursaspor’u tekrar hayata geçireceğiz" dedi. Başkan Ali Ay ise hep güzel günler görmek için adımlar attıklarını ancak bu sefer turnayı gözünden vurduklarını söyledi.

Yeşil-beyazlı kulüpte Başkan Ali Ay’ın önceki gün yapılan olağan genel kurulda yeniden göreve seçilmesinin ardından takımın başına getirdiği Teknik Direktör Samet Aybaba, resmi sözleşmeye imza attı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde Başkan Ali Ay ve yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

"Bu sefer turnayı gözünden vurduk"

İmza töreninde konuşan Bursaspor Başkanı Ali Ay, "Başkanlığa devam ediyoruz. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Başarılı olmak istiyoruz. Başarılı olmak için de elimizden geldiğince uğraş veriyoruz. Samet Aybaba ile sezon bittiğinden beri görüştüğümüzü biliyorsunuz. Dün buluştuk. Kendisiyle yola devam etme kararı aldık. 2010 yılındaki şampiyonluğa hocamızın da katkısının olduğunu düşünüyorum. O takımı hazırlayanlardan bir tanesi. Anlaştık, hayırlı olsun. Bence güzel günler göreceğiz. Hep güzel günler görmek için adımlar atıyoruz ama bu sefer turnayı gözünden vurduk” dedi.

“Yeniden ayağa kalkmış yeni bir Bursaspor’u tekrar hayata geçireceğiz”

Bursa’nın önemli futbol şehri olduğuna dikkat çeken Samet Aybaba da, “Son 2 yıldır hem saha içi hem de saha dışında yaşananlar hiç yakışmıyor. Elimizden gelen her şeyi ekimizle birlikte yapmaya çalışacağız. Şehrin dinamiklerinin de bize destek vermesi. Hep birlikte hareket etmemiz lazım. Şehir de bize destek verecektir, şehri yönetenler de. Yeniden ayağa kalkmış yeni bir Bursaspor’u tekrar hayata geçireceğiz. Vakıfköy ile ilgili çok çalışacağız. Birinci önceliğim bu. Nokta transferler yapmaya çalışacağız. Sayısı az, kalitesi yüksek oyuncularla coşkulu futbol oynamayı hedefleyen, yere yatmayan, topu dışarı atmayan futbola odaklı bir takım oluşturmak istiyoruz. Birlikteliğimiz iyi başlayıp devam ederse bunu başaracağız. Dışarıdan bakıldığında kötü günler yaşandı. Bursaspor marka değeri ilgili de sorun yaşadı. Çok büyük düşüş var. Burayı aile şekline getireceğiz. Futbolcuların sorunlarını çok çabuk çözmemiz lazım. Takımın içinde kaliteli oyuncular var. Kulübün bütçesine göre 4-5 kaliteli oyuncu da almayı planlıyoruz. Yarışırken yapılanmaya bakacağız. Oyuncuların kafasından son iki seneyi sileceğiz. İnşallah bunları başaracağız. 27 Haziran’da top başı yapacağız” diye konuştu.

Şimdiye kadar hiçbir kulüpten tazminat almadığını ifade eden Aybaba, bazı kulüplerden alacağının bile olduğunu dile getirerek, Bursaspor ile yaptıkları sözleşmeye de tazminat maddesi konulmadığını söyledi.

"Organizasyonu teknik anlamda ben yapacağım"

Birinci görevinin Vakıfköy olduğunu dile getiren Aybaba, "Disiplinli olacaklar, her şeyi doğru yapacaklar. Bunların sayısını arttırmak istiyoruz. Bu becerimiz zaten var. Oyuncular da desteği verirse daha iyi sonuç çıkar. Birkaç tane denediğimiz sistem var. İlk maçta bu sahada belli olacaktır. Transfer zor iştir. 10 yabancı, 10 yerli oyuncuyla çalışacağız. 8 de genç oyuncu planlıyoruz. Altyapıdaki oyuncular buna cevap verirse 8 alt yapı oyuncusunu bu takımın içinde tutacağız. Böyle düşünüyoruz. Aşağıdaki oyuncuların durumuna bakacağız. Organizasyonu teknik anlamda ben yapacağım” diye konuştu.

Yıllık 5 milyon TL alacak

Başkan Ali Ay, sözleşmenin 3 yıllık olacağını belirterek, karşılıklı tazminat maddesinin olmadığını ve yıllık 5 milyon TL olarak anlaştıklarını söyledi. Ali Ay’ın bu sözlerinin üzerine Aybaba’nın, “Keşke Euro olsaydı” demesi gülüşmelere neden oldu.

Açıklamaların ardından Aybaba, resmi sözleşmeye imza attı.