Samet Aybaba ve Ertuğrul Ersoy öğrencilerle bir araya geldi

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba ve Kaptan Ertuğrul Ersoy, Şehit Piyade Er Orhan Tezcan İlkokulu'nu ziyaret etti.

Samet Aybaba ve Ertuğrul Ersoy, minik öğrencilerle bir araya geldi. Çocuklara seslenen Aybaba, “Geleceğimiz sizlersiniz. Atatürk ilke ve inkılaplarını sakın unutmayın. Onları iyi öğrenin. Ülkenizi sevin. Bu ülkenin size ihtiyacı var. Hepinizi öpüyorum ve başarılar diliyorum” dedi.

Kaptan Ertuğrul Ersoy ise, “Merhaba gençler. Öncelikle yeni öğretim yılınız hayırlı olsun. Hepinize başarılar diliyorum. İnşallah hepiniz hayallerini kurduğunuz yerlere ulaşırsınız. Şehrinizin takımına sahip çıkın, kulübünüzü destekleyin” diye konuştu.

Kahvaltı Sakho'dan

Öte yandan Bursasporlu futbolcular Teknik Direktör Samet Aybaba'nın disiplin kuralları çerçevesinde, birlik beraberliğin pekişmesi adına yapılan kahvaltı organizasyonunun 6'ncısında bir araya geldi. 6'ncı takım kahvaltısında futbolcuları ağırlayan isim sezon başı takıma katılan başarılı golcü Diafra Sakho oldu.