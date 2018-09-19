Samet Aybaba'dan Başakşehir maçı açıklaması

Yeşil-beyazlı takımın teknik patronu Samet Aybaba, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cuma günü oynanacak Başakşehir müsabakası ile alakalı konuşan Aybaba, “Biz fikstürün ne kadar zor olduğunu hep söylüyorduk. Zor maçlardan bir tanesini daha oynayacağız. Ama biz iyi oynayan takım haline geldik. Bu 5 haftalık periyotta şans bizim yanımızda olsa, biraz da yönetimlerle ilgili sorunlar çıkmasa ki en çok biz yaşadık bunu, daha iyi yerlerde olabilirdik. Belki de 12-13 puanlarda bulunabilirdik. Futbol bu içerisinde her şey var. Bu 5 maçlık en kötüsü Rize maçıydı. Çok kötü oynadık. Oyuncular söylediğimiz şeylerin tamamen dışına çıktı. Blokların arasındaki dengeyi sağlayamadık. Çok kopukluklar oldu. İlk kez bu kadar pozisyon verdik. Girdiğimiz pozisyonlarda etkili olamadık. Bu maçı hemen unutup Başakşehir maçına odaklanmak istiyoruz. İyi bir takımla oynuyoruz. Bizde iyi takımız. Badji de iyileşti. O da güç verecektir. Herkes kendi alanında kendi alanında mücadeleyi sürdürecek. Az önce toplantı da yaptık. Anlattık arkadaşlara. İstekliler, coşkulular. Nerede olduklarını iyi biliyorlar. İstekliler ve arzulular. Bizim için keyifli bir maç olacak” dedi.

“Oynadığımız maçlarda yanlış kararlar var”

Bursaspor'un 5 haftada oynadığı maçlarda yanlış kararlar olduğuna değinen Aybaba, “Başkanımızla konuştuk. Başkanımız da bundan şikayetçi. Ama bunu fazla bozucu değil de daha doğru yöne yönlendirmek için çalışıyor başkanımız da. Kendisi size bu konularla ilgili açıklama yapacaktır” diye konuştu.

“Rizespor maçı hariç, futbol olarak memnunum”

Yeni bir takım olduklarını dile getiren Aybaba, “8 yeni oyuncumuz oynuyor. 3 tane geçen seneden oynayıp, oynamayan oyuncular var. Bence çok iyi durumdalar. İstediklerimizi yapıyorlar ta ki Rize maçına kadar. Öyle maçlar da olacak tabi. İyiyi kötüyü göreceğiz. Ona göre tedbir alıyoruz. Kadro değişikliğine gitmeyi planlıyoruz. Bunlar bizim için iyi oluyor. Rize maçı hariç, ben futbol olarak memnunum" açıklamasında bulundu.

“Yusuf ve Furkan'ı ben de eleştiriyorum”

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, 'Yusuf Erdoğan ve Furkan Soyalp'in performansı çok eleştiriliyor. Siz bu konu hakkında ne söylersiniz?' sorusuna şu cevabı verdi:

"Yusuf ver Furkan'ı ben de eleştiriyorum. Aynı durumdayız. Sıkıntı yok."

“Gençler inişli çıkışlı olacak”

Gençlerin performansı ile alakalı soruya Aybaba, şöyle cevap verdi:

“Gençler inişli çıkışlı olacak. Çok gençler. Bazıları Muhammed'i eleştiriyor. Daha 16 yaşında. Bizi 16 yaşında ekmek almaya göndermiyorlardı. Biz onu 10 bin kişinin önüne çıkartıyoruz. Bunlar dalgalanacak. İyi ve yetenekli gençler var. Onlarda tempoyu arttıracak. Biz onları doğru yönlendireceğiz. Onlardan uzun süreçli fayda sağlanacağını düşünüyorum.”

“Biz 20 senedir söylüyoruz, dinlemediler”

Vakıfköy ziyareti ile alakalı soruya Aybaba, “Şu anda bizim bütün kafamızdaki şey Bursaspor'u daha iyi bir yere nasıl getiririz. Bursaspor'u ekonomik olarak da daha iyi yere nasıl getiririz. Bunun için genç oyunculara yönelmek lazım artık futbol oraya doğru gittik. Biz 20 senedir söylüyoruz dinlemediler ülke futbol ekonomisi olarak battığında arkadaşlarımız buna geldi, biz yine doğruları yapıyoruz. Aşağıdaki yaş gruplarında da iyi oyuncularımız var. İnşallah göreceksiniz 5 sene sonra bu kadronun içinde en az 6-7 tane Bursalı oyuncu olur” diye cevapladı.

“Biz iyi takımız, çok takım yeneriz”

Oyuncuların geçtiğimiz yılki travmayı atlattığını dile getiren Aybaba, “Travmayı atlattık gibi gözüküyor. Çok oyuncu değişimine gittik, bunun için o da yararlı oldu. Burası farklı bir yer yeni transferler de alışmaya başladı. Büyük bir kısmını atlattık diye düşünüyorum. Biz iyi takımız daha çok takım yeneriz” şeklinde konuştu.

Başakşehir maçı hazırlıkları

Öte yandan yeşil-beyazlılar, Başakşehir maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Samet Aybaba idaresinde, İbrahim Yazıcı Özlüce Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleşti.