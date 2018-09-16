Şampiyon Karabük, kazanan Somali

Türkiye'de üniversite eğitimi alan Somalili gençler arasında düzenlenen futbol turnuvasının şampiyonu Karabük takımı olurken, kazanan ise Somalili gençler arasındaki dostluk oldu.

Birlik Vakfı ile Afrika Vakfı tarafından düzenlenen ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce desteklenen Türkiye'de eğitim gören Somalili öğrenciler arası futbol turnuvası (UMASET CUP) bu yıl Bursa'da yapıldı. Bir hafta süren turnuvaya Manisa, Samsun, Kastamonu, Denizli, Uşak, Karabük, Giresun, İstanbul, Kocaeli ve Bursa'da eğitim gören Somalili gençler katıldı. Turnuvanın finalinde ile Kastamonu ile Karabük takımları karşı karşıya geldi. Büyükşehir Belediyesi Fethiye Spor Kompleksi'nde yapılan final maçında Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Somali Ankara Büyükelçisi Jama Abdullahi Muhammed de gençleri yalnız bırakmadı.

Maç öncesi sahada toplanan Somalili gençlerle sohbet eden Başkan Aktaş, gençlere eğitim sonrası yapmaları gerekenler konusunda öğütler verdi. Gençlerden eğitimleri boyunca edindikleri bilgi ve tecrübeleri kendi ülkelerine taşımalarını isteyen Başkan Aktaş, “Güçlü bir şekilde Somali'ye dönüp, Somali'nin kalkınması için plan yapmanız lazım. Kolaycılığa kaçmamamız lazım. ‘Gideyim farklı bir ülkeye kapağı atayım benden sonra Somali ne olursa olsun' diye bakmamak lazım. Somali coğrafi olarak çok stratejik bir yer. Türkiye Afrika'da önemli yatırımlar yapıyor. Somali'de, Sudan'da, Kenya'da, farklı ülkelerde Türk işadamları oralara destekler veriyor. Bunun bir amacı var tabii ki. Biz oralardan yıllarca uzak kaldık, daha da yakınlaşalım. Çünkü Afrika'da yıllarca farklı Avrupa ülkelerinin emellerinin olduğunu biliyorsunuz. Oraya kandan gözyaşından başka hiçbir şey götürmediler, sömürdüler yıllarca. Dolayısıyla sizin bu manada yeni nesil olarak burada edindiğiniz bilgileri, tecrübeleri Somali'ye taşıyarak Somali'yi de Türkiye gibi güçlü bir ülke yapmanız lazım. Hedefiniz bu olması lazım” dedi.

Türkiye genelinde 2 bin 100 Somalili öğrencinin öğrenim gördüğünü, Bursa'da ise 75 Somalili gencin farklı bölümlerde eğitim aldığını hatırlatan Başkan Aktaş, rakamların Türkiye - Somali arasındaki iyi ilişkilerin önemli bir göstergesi olduğunu da sözlerine ekledi.

Somali Ankara Büyükelçisi Jama Abdullahi Muhammed de Bursa'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu kaydetti. Misafirperverliği nedeniyle Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür eden Muhammed, “Bursa'nın, Osmanlı'nın ilk başkenti olması bize ayrı bir his veriyor. Burada yaptığımız ibadetler ve yediğimiz yemekler bize ayrı bir tat veriyor. Bursa'nın kalbimizde daima yeri var. Türkiye ve Somali, Osmanlı döneminden bu yana dosttur ve daima dost kalacaktır. Burada öğrenim gören öğrencilerimizin sürekli olarak takipçisi olacağız. Burada yapılan turnuva Somali ve Türkiye arasındaki dostluğun da bir göstergesidir” diye konuştu.

Somali Büyükelçisi Muhammed, günün anısına Başkan Aktaş'a ülkesine özgü el emeği bir bakraç hediye ederken, Başkan Ataş da Büyükelçi'ye Bursa tablosu armağan etti.

Başlama vuruşunu Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yaptığı final maçında Karabük ve Kastamonu ekipleri karşı kaşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen maçı 5-1 kazanan Karabük takımı turnuvanın şampiyonu oldu.x