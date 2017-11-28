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28 Kasım 2017 15:05

Şampiyon sporculara birlik ve beraberlik yemeği

Gemlik Belediyespor’un şampiyon sporcuları ve aileleri yemekte bir araya geldi.

Şampiyon sporculara birlik ve beraberlik yemeği

28 Kasım 2017 15:05


Sosyal Yaşam Merkezi’ndeki programa Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, Belediyespor Başkan Yardımcısı Ömer Uslu, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet, sporcular ve aileleri katıldı. Uslu, “2009 yılında kurulan Gemlik Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü olarak futbol, karate judo, yüzme, satranç güreş, atletizm, tenis branşlarında resmi olarak müsabakalara katılmaktayız. 8 branşta mücadele eden Gemlik Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü 900 lisanslı ve 600 lisans bekleyen sporcu ile birlikte toplam bin 500 gencimize hizmet veriyor” dedi.


Yılmaz ise, bu anlamlı organizasyonda buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Gemlik Belediyesi olarak gençlerimizin eğitim hayatlarını sürdürürken, diğer taraftan da sporla iç içe olmalarını sağlıyoruz. Millî ve manevî değerlerine sahip çıkarak gelecekte ülkemizi daha güzel zeminlerde temsil etmeleri için büyük çaba sarf ediyoruz. Başta kulüp yöneticilerimiz olmak üzere hocalarımıza, sporcularımıza sizlere saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum” diye konuştu.


Konuşmaların ardından Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, U-19 Klasman, U-14 Elit ve Bölgesel Kulüpler Kros Ligi’nde şampiyon olan sporcuları tek tek tebrik etti.




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