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06 Haziran 2018 15:07

Şampiyonlar Afyon’a uğurlandı

2017-2018 sezonu U-17 Elit Ligi 4.

Şampiyonlar Afyon’a uğurlandı

06 Haziran 2018 15:07

grupta şampiyonluk kupasını kaldırarak, 7-10 Haziran tarihleri arasında Afyon’da yapılacak olan Türkiye Şampiyonası müsabakalarına katılmaya hak kazanan Gemlik Belediyespor U-17 takımı, Sosyal Yaşam Merkezi’nde düzenlenen kupa töreninin ardından dualarla uğurlandı.


Gemlik Belediyespor Kulübü Başkanı Hulusi Gandar’ın yanı sıra Belediyespor Antrenörleri Bilal Yiğit, Selahattin Rüzgar, Durmuş Yiğit, İrfan Eker’in de hazır bulunduğu uğurlama töreninde konuşan Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, “Gemlik Belediyespor U-17 futbol takımımızın bu sene göstermiş olduğu başarı hepimizi gururlandırdı. Afyon’da yapılacak müsabakalardan da oldukça ümitliyiz. İnşallah bu gençlerimiz Türkiye Şampiyonası’nda şampiyonluğu elde ederek ilçemizi en iyi şekilde temsil edecekler. Başta kulüp başkanımız olmak üzere tüm sporcularımıza ve hocalarımıza müsabakalarda başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun” dedi.


Konuşmanın ardından günün anısına çekilen fotoğraflarla birlikte Gemlik Belediyespor U-17 takımı Afyon’a uğurlandı.




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