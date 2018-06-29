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29 Haziran 2018 16:19

Sanat Atölyeleri’nde yaz dönemi başlıyor

Her yıl binlerce vatandaşı sanatla buluşturan Nilüfer Belediyesi Sanat Atölyeleri’nde yaz dönemi kayıtları başlıyor.

Sanat Atölyeleri’nde yaz dönemi başlıyor

29 Haziran 2018 16:19


8 ay süren kış dönemi boyunca 38 ayrı branşta 15 bini aşkın vatandaşın faydalandığı Nilüfer Belediyesi Sanat Atölyeleri’nde, yaz dönemi kayıtları başlıyor. Katılanların sanatla iç içe zaman geçireceği sanat atölyelerinin yaz dönemi temmuz ve ağustos aylarında gerçekleşecek. Sanat atölyelerinde bu yaz, dramadan heykele, seramikten müzik eğitim çalışmalarına, piyanodan bağlamaya, resimden çocuk Latin dans ve elektrogitara kadar 14 ayrı branşta eğitimler verilecek.


Konak Kültürevi, Altınşehir Gençlik Merkezi, Yüzüncüyıl Eğitim ve Sanat Merkezi ile Beşevler Gençlik Merkezi’nde gerçekleşecek olan Nilüfer Belediyesi Sanat Atölyeleri’ne katılmak isteyenler, 452 45 00, 413 15 10, 443 10 42 ve 413 03 72 numaralı hatlardan detaylı bilgi alabilir ve kayıt yaptırabilir.




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