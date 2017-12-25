Sanat Çalıştayevi Misi’de kapılarını açtı

Dört atölyesi bulunan Sanat Çalıştayevi’nde sanatçılar resim, mozaik, heykel ve seramik çalışmaları yapacak.

Gümüştepe (Misi) Mahallesi’nde hizmete açılan Nilüfer Belediyesi Sanat Çalıştayevi, tarihi yapısı ve modern donanımıyla sanat çalışmalarına kucak açacak. Fotoğraf Müzesi ve Çocuk Kütüphanesi’nin de yer aldığı Misi’de faaliyete geçen Nilüfer Belediyesi Sanat Çalıştayevi’nde, sanatçılar, seramik, resim, mozaik ve heykel çalışmalarını gerçekleştirebilecek. 4 atölyesi bulunan Sanat Çalıştayevi’nin hedefi, hem sanatçıların üretimine katkıda bulunmak, hem de belediyelerin nitelikli eserlere sahip olması.

Sanat Çalıştayevi’nin ilk konukları, Devrim Erbil Sempozyumu’na katılan sanatçı ve akademisyenler oldu. Türk resminin çağdaş sanatçısı Devrim Erbil, Mimar Sinan Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. İsmet Vildan Alptekin, Prof. Aydın Ayan ve çok sayıda akademisyen ile sanatçının katıldığı ziyarette Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de yer aldı.

Nilüfer Belediyesi Sanat Çalıştayevi ve bölgedeki diğer çalışmalardan çok etkilendiğini ifade eden Devrim Erbil, kendilerinin de sanat camiası adına desteğe hazır olduklarını söyledi. Sanat Çalıştayevi için proje üreteceklerini kaydeden Devrim Erbil, mekânın Bursa ve Nilüfer’e önemli bir değer katacağını söyledi.

Yıllardır kültür-sanat adına önemli işler yaptıklarını kaydeden Nilüfer Belediye Başkan Mustafa Bozbey, “Biz göreve geldiğimizden bu yana değişimi yönetiyoruz. Nilüfer halkını kültür-sanat ile iç içe getirmek için birçok kesime yönelik projeler üretiyoruz. Hedefimiz Nilüfer’i kültürün, sanatın şehri haline getirmek. Bu konuda sanatçıların da desteğini bekliyoruz. Açılan bu mekânlar sanatçılarımızın da çalışmasıyla daha büyük anlam kazanacak” dedi.