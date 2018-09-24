Sanat güneşi mezarı başında anıldı

yılında Bursa'da kabri başında dualarla anıldı.

Türk sanat müziğinin ‘batmayan güneşi' olarak bilinen Zeki Müren, Emir Sultan Mezarlığı'ndaki kabri başında ölümünün 22'nci yılında anıldı. Düzenlenen anma törenine ailesi, dostları, kendi adını taşıyan lisenin öğrencileri, Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve TSK Mehmetçik Vakfı yetkilileri katıldı. Duaların ardından konuşan Zeki Müren'in yeğeninin eşi İlknur Güner, ”Biz her sene buraya geldiğimizde duygu yüklü oluyoruz. Onun ailesinden olmak bizim için iftihar vesilesidir. Zeki Müren, Türk toplumunu hüzünde, mutlulukta, neşede ve sevinçte birleştiren bir sanatçıydı. Türk sanat müziğini halk müziği kadar sevilir hale getiren bir duayen oldu. Zeki Müren'in ailesi olmak bize mutluluk veriyor. Bugün vefat ettiği İzmir'de bir anma gecesi yapılacak. Ölümünden 22 yıl geçmesine rağmen Zeki Müren hâlâ saygıyla anılan bir kişidir. Toplum önderlerinden Müren'in bütün mal varlığını bıraktığı TEV ve TSK Mehmetçik Vakfı'nı desteklemelerini istiyorum. Çünkü Türkiye'nin gelişmesinin yolu çağdaş bir nesilden geçiyor” diye konuştu.

Edilen duaların ardından öğrenciler ellerindeki karanfilleri Zeki Müren'in kabrine bıraktı.