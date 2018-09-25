Sanat güneşinin Hünkar Köşkü anıları

Osmanlı'dan cumhuriyet döneminin ilk yıllarına dek sayısız hatırayı içinde barındıran Hünkar Köşkü, bir dönem Türk Sanat Müziği'nin efsane ismi Zeki Müren'e de ilham kaynağı oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Hünkar Köşkü Müzesi, Osmanlı'dan cumhuriyet döneminin ilk yıllarına dek sayısız hatırayı içinde barındırıyor. 1844 yılında 31. Osmanlı Padişahı Abdülmecit'in Bursa'yı onurlandıracağı haberi üzerine dönemin Bursa Valisi Mehmet Salih Paşa tarafından av köşkü olarak yaptırılan, Sultan Abdülaziz ve V. Mehmet Reşat ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de Bursa'yı ziyaretlerinde sıklıkla konakladığı Hünkar Köşkü, bir dönem Zeki Müren ve ailesine de ev sahipliği yaptı. Ölümünün 22. yılında anılan sanat güneşi Zeki Müren'in gençlik yılları, 174 yıllık tarihi ile adeta geçmişe ışık tutan köşkte geçti. 26 Eylül 1996 tarihinde hayatını kaybeden Müren'in 1940'lı yıllara ait annesi, teyzesi ve dedesiyle Hünkar Köşkü önünde çekilmiş olan birkaç fotoğrafı, köşkün en kıymetli hatıralarından.

Eniştesi eski bir belediye çalışanı

1948-1949 yıllarında Bursa Belediyesi'nde görev yapan Zeki Müren'in eniştesi Sadık Bey yapının korunması amacıyla, belediye komiseri olarak ailesiyle birlikte, köşkün müştemilat binasında yaşadı. O yıllarda henüz 17-18 yaşlarında olan ve İstanbul'da Boğaziçi Lisesi'nde okuyan Zeki Müren, yaz tatillerinde teyzesini ziyarete gelir, köşkün bahçesinde derslerine çalışır, besteler yapardı.

Hünkar Köşk'ünde bestelendi

O yıllarda Müren'in teyzesine komşuluk yapan, Mollarap Mahallesi Köşk Caddesi sakinleri, ünlü yorumcu ve bestekarın köşkün balkonunda sık sık şarkı söylediğine tanıklı etmiş. Yine mahalle sakinlerine göre Zeki Müren, 1955 yılında Türkiye'de ilk defa verilen “Altın Plak” ödülünü kazandığı “Benim güzel manolyam” adlı şarkısını da Hünkar Köşkü'nün Bursa'ya nazır bahçesinde besteledi. Müren'in Hünkar Köşkü'ne ilişkin anıları, sanat güneşinin ölüm yıldönümünde müze bahçesindeki sergide yaşatılıyor. “Hünkar Köşkü'nün Biriktirdiği Anılar” sergisi içinde Zeki Müren için bir anı köşesi oluşturuldu. “Zeki Müren ve Hünkar Köşkü” panosunda yer alan bilgi ve görseller ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken bölümlerin başında yer alıyor. Sergide 1940'lı yıllara ait fotoğraflarda henüz 10-11 yaşlarında olan Zeki Müren'in yanında annesi, teyzesi Nazmiye (Özuysal) Hanım ve dedesi görülüyor. Hünkar Köşkü Müzesi'nin sosyal tesis olarak hizmet veren bahçesinde ise sanat güneşi anısına gün boyu ünlü sanatçının seslendirdiği eserler, ziyaretçilerin kulaklarının pasını siliyor.