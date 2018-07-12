Sanayicinin poşet isyanı

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek market poşetlerinin ücretlendirilmesi hakkındaki kanunla ilgili Plastik Poşet Komisyonu toplandı. Toplantıya bakanlık yetkililerinin yanı sıra plastik ve ambalaj sektörünü temsilen BTSO Meclis Üyesi Kağan Yeşil ile birlikte perakende ve ambalaj sektörünü temsil eden STK temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda ana gündem maddesi olarak poşet kullanımının azaltılması amacıyla caydırıcı bir taban ücret ile satılması konusunun ele alındığını dile getiren BTSO Meclis Üyesi Kağan Yeşil, “Bakanlık tarafından Eylül 2018’de ücretlendirme çalışması neticelendirilecek. Perakende sektör temsilcileri, tüketici ile karşı karşıya kalınmaması için bakanlık tarafından bilinçlendirme çalışması yapılması hususuna vurgu yapmaktadır. Poşetlerin barkodlanarak satılması sonrasında piyasaya sunulan poşet miktarı bakanlığın “Ambalaj Bilgi Sistemi”ne tonaja göre beyan edilecek ve yetkilendirilmiş kuruluşlara ciddî bertaraf ücreti ödenmesi söz konusu olacak” dedi.

BTSO Meclis Üyesi Kağan Yeşil, komisyon toplantısında Türk plastik ve ambalaj sektörünün hassasiyetlerini şu şekilde dile getirdi:

“Türk plastik ve ambalaj sektörü yıllık 500 milyon dolar üretim değeri, 200 milyon dolar ihracat fazlası ile Avrupa’nın ikinci, dünyanın ise altıncı büyük üreticisi. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de plastiği hayatımızdan çıkaramayız. Fakat doğru ve bilinçli kullanmayı öğrenebiliriz. Komisyon, tüketicinin bilinçlenmesi amacıyla kamu spotları hazırlanması noktasında bir çevre fonu oluşturulmasını öneriyor. Halkımızın plastik ambalajları doğru kullanmasıyla ilgili bilinçlendirme çalışması yapılması fikrine elbette katılıyoruz. Fakat burada en önemli nokta tüketiciden poşet başına alınacak yüksek rakam. Plastik ve ambalaj sektörü temsilcileri olarak; tüketiciden poşet başına alınacak 20 kuruş gibi bir ücreti biz yüksek buluyoruz. Üreticiden ortalama 7 kuruşa çıkan poşetin 20 kuruş olarak tüketiciye yansıtılmasını doğru bulmuyoruz. Çevre fonuna aktarılacak rakam poşet başına 10 kuruştan daha fazla ediyor. Bu da ağırlıklı olarak tüketiciye büyük bir maddi yük getirecekken, büyümekte olan Türk plastik ve ambalaj sektörüne de ciddi zararlar verecektir.”

Türkiye’de plastik poşet tüketiminin doğru kullanımı ve azaltılması kadar geri dönüşüm atıklarının değerlendirilmesinin de büyük önem taşıdığını dile getiren Yeşil, “Türkiye’de her yıl 30 milyon ton civarında atık üretiliyor. Bu atıkların yüzde 20’sini ambalaj atıkları oluşturuyor. Türkiye’de atıkları geri dönüşümü noktasında başarılı çalışmalar başlatıldı. Fakat yeterli değil. Türkiye’nin geri dönüşüm alt yapısı oluşturulması gerekiyor. Hem çevrecilik hem de atıkların ülke ekonomisine kazandırılması noktasında bu çalışmaları büyük bir titizlikle sürdürmeliyiz. Bu da ancak Bakanlık nezdinde tüm yerel yöneticileri ve STK’ları kapsayacak bir çalışma ile olur. PAGEV öncülüğünde ‘Geri Dönüştürülen Plastik Ekonomiye Güç Katar’ sloganı ile bir çalışma başlatıldı. Plastik poşetler geri kazanılıp tekrar kullanıldığında; plastiklerin hammadde kaynakları korunur, plastik üretiminde enerji tüketimi azalır, depolama alanlarının ömrü uzar, yeni iş alanları oluşur ve atıkların enerjiye dönüşümü artar. Ülke genelinde herkese geri dönüşüm şuuru aşılamalıyız”.